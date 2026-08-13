La inflación volvió a acelerarse en julio y llegó al 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

La inflación volvió a mostrar una aceleración durante julio y alcanzó el 2,1% mensual, según el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado interrumpió la tendencia descendente que se había registrado durante los tres meses anteriores.

Con el dato de julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 19,3% en los primeros siete meses del año, mientras que la comparación interanual mostró una variación del 33,8%.

El registro mensual implicó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.

Recreación y cultura, al frente de las subas

Entre las distintas categorías relevadas, Recreación y cultura fue la división que presentó el mayor incremento del mes, con un avance del 5%.

El comportamiento estuvo explicado principalmente por el aumento de los paquetes turísticos y los servicios culturales, que tuvieron una incidencia importante durante el período de vacaciones de invierno.

En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.

En el extremo opuesto, los menores movimientos se registraron en Prendas de vestir y calzado, que presentó una baja del 1,3%, y en Bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentó un 1,5%.

Qué pasó con los precios núcleo, estacionales y regulados

El denominado IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y aquellos regulados por el Estado, registró un incremento del 1,8%.

Dentro de este segmento tuvieron particular incidencia los aumentos relacionados con alquileres de vivienda y servicios culturales. El resultado, sin embargo, fue parcialmente compensado por una reducción en las expensas, luego de que se eliminara el adicional del 20% aplicado durante junio.

Los precios estacionales fueron los que más aumentaron, con una variación del 4,5%. El resultado estuvo impulsado por las subas en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento.

Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,1%, con aumentos vinculados al transporte público, las cuotas de medicina prepaga y las tarifas de electricidad.

Alimentos y transporte, según la región

El comportamiento de la inflación tuvo algunas diferencias según la zona del país.

En Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, el rubro que tuvo mayor incidencia sobre la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro de esa categoría se destacaron los incrementos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

En Cuyo, en cambio, el principal impacto provino de Transporte, debido a modificaciones en el transporte público y en los costos relacionados con el funcionamiento de vehículos particulares.

La explicación de Caputo

Minutos antes de que se conociera oficialmente el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo de la política económica y sostuvo que el proceso de desaceleración continuará mientras se mantenga el equilibrio fiscal.

El funcionario afirmó que el Gobierno mantiene plena confianza en las medidas adoptadas y vinculó la evolución de los precios con la política fiscal, el equilibrio financiero y el control de la emisión monetaria.

Caputo sostuvo además que, si se mantiene este esquema, la inflación argentina terminará convergiendo con los niveles internacionales.

El dato de julio, sin embargo, mostró una interrupción en la tendencia de desaceleración observada durante los meses previos y vuelve a colocar la evolución de los precios como uno de los principales desafíos económicos para el Gobierno nacional.