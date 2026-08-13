Zverev cuestionó el calendario de la ATP

La actividad del tenis se concentra esta semana en Canadá, donde se disputa el Masters 1000 de Montreal, uno de los grandes torneos que marcan el inicio de la gira norteamericana sobre canchas duras.

Uno de los principales protagonistas fue Alexander Zverev, quien tuvo un inesperado debut y quedó eliminado frente al neerlandés Tallon Griekspoor. El alemán, que viene de conquistar su primer Grand Slam en Roland Garros, no pudo trasladar a Montreal el nivel que mostró durante la temporada sobre polvo de ladrillo.

Tras la derrota, Zverev volvió a poner el foco en el calendario de la ATP y cuestionó especialmente el formato de los Masters 1000 que se extienden durante dos semanas.

“Por eso algunos jugadores top deciden no jugar en Canadá durante varios años seguidos. Lamentablemente, esa es la triste realidad”, sostuvo el alemán.

En ese sentido, planteó una posible solución para reducir el desgaste de los tenistas: “¿Cómo resolverlo? Recuperando todo como era antes, haciendo que nos quedemos aquí menos semanas”.

Zverev explicó los problemas que tuvo en Canadá

Más allá de sus críticas al calendario, Zverev reconoció que no se sintió cómodo sobre la superficie durante su participación en Montreal.

“Quiero jugar mejor que en Canadá, donde no me sentí bien en la pista. Veremos hasta dónde consigo llegar”, explicó después de su eliminación.

El alemán también hizo referencia al cambio de superficie y a las dificultades que tuvo para adaptarse después de una temporada en la que disputó una importante cantidad de partidos sobre césped.

“Es un cambio de superficie bastante difícil para mí. En pista dura la pelota bota mucho más alto. Y en hierba nunca había jugado tanto como esta temporada”, analizó.

Zverev agregó que su rendimiento durante los últimos meses lo obligó a realizar modificaciones en su juego: “Antes de los éxitos de este año nunca me había acostumbrado tanto al verde. Hay algunas modificaciones que he tenido que hacer”.

Zverev y el panorama para Cincinnati

El alemán también fue consultado sobre el próximo Masters 1000 de Cincinnati, que tendrá importantes ausencias, entre ellas las de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Zverev reconoció que la ausencia del italiano modifica el escenario del torneo, especialmente por el dominio que mostró durante la temporada.

“Sin duda cambia un poco la situación, especialmente porque Jannik no estará. Esta temporada ha ganado todos los Masters que ha jugado”, destacó.

Sin embargo, aseguró que su objetivo no cambia y que buscará competir al máximo nivel independientemente de quiénes estén en el cuadro.

“Al mismo tiempo, para mí no cambia mucho: quiero competir igualmente contra los mejores y mostrar mi mejor tenis”, concluyó.