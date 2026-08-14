Germán Martínez cuestionó al Gobierno por el endeudamiento de los hogares y apuntó contra Adrián Ravier

Germán Martínez cuestionó al Gobierno por su postura frente al endeudamiento de las familias argentinas.

El diputado lanzó duras críticas contra el vocero presidencial Adrián Ravier por sus declaraciones públicas.

Martínez sostuvo que la morosidad alcanza al 12,8% de las familias argentinas.

Unión por la Patria concentró una veintena de iniciativas en dos proyectos sobre endeudamiento familiar.

La oposición busca abrir un debate en Diputados para analizar alternativas de asistencia a los deudores.

Martínez reclamó separar la discusión electoral de los problemas económicos que afectan a los hogares.

El diputado nacional Germán Martínez lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei por su postura frente al creciente endeudamiento de los hogares argentinos y apuntó especialmente contra el vocero presidencial Adrián Ravier, a quien cuestionó por sus declaraciones públicas sobre la situación de las familias que enfrentan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

Durante una entrevista, el legislador de Unión por la Patria cuestionó duramente el desempeño del funcionario y sostuvo que sus intervenciones generan nuevas aclaraciones dentro del propio oficialismo. Martínez consideró que existe una dinámica por la cual algunos integrantes del Gobierno deben posteriormente precisar o corregir declaraciones realizadas públicamente.

El diputado también ironizó sobre la forma en que se administran las comunicaciones oficiales y vinculó esa situación con la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En tono crítico, sostuvo que existe una vigilancia política sobre las intervenciones de los funcionarios y utilizó esa situación para cuestionar el funcionamiento interno de la administración nacional.

Más allá de sus cuestionamientos hacia Ravier, Martínez centró buena parte de sus críticas en la situación económica de las familias. El legislador afirmó que la población atraviesa un momento especialmente complejo y puso el foco en el incremento de las dificultades para afrontar deudas.

Según los datos mencionados por Martínez, la morosidad alcanzaría al 12,8% de las familias argentinas. El diputado utilizó esa cifra para advertir sobre la magnitud del problema y cuestionar la decisión del Gobierno de no implementar un programa específico de asistencia destinado a quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La discusión sobre el endeudamiento familiar se convirtió así en uno de los principales ejes de la crítica opositora hacia la política económica. Martínez sostuvo que el problema no puede ser abordado únicamente desde una perspectiva electoral y reclamó que el Congreso avance en propuestas concretas para atender la situación de los hogares.

El legislador explicó que desde Unión por la Patria comenzaron a trabajar en distintas iniciativas destinadas a abordar el endeudamiento de las familias. Según detalló, inicialmente fueron presentados alrededor de veinte proyectos individuales, pero posteriormente se decidió concentrar esas propuestas en dos iniciativas principales con el objetivo de facilitar su tratamiento parlamentario.

La intención de la oposición es abrir una discusión en la Cámara de Diputados sobre las condiciones que enfrentan los hogares endeudados y analizar posibles herramientas de asistencia. El planteo apunta a que el Congreso pueda discutir alternativas antes de que el nivel de morosidad continúe aumentando y genere consecuencias más profundas sobre el consumo y la economía familiar.

Martínez sostuvo que el endeudamiento constituye uno de los problemas centrales que atraviesan actualmente a numerosos hogares y cuestionó que el debate quede relegado por las diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición. En su análisis, la situación requiere una respuesta institucional que contemple las dificultades concretas que enfrentan quienes deben afrontar créditos, préstamos y otros compromisos financieros.

El diputado también cuestionó el rechazo del presidente Javier Milei a medidas de asistencia para los deudores y planteó que la posición del Gobierno no se corresponde con la dimensión del problema que, según sus cifras, atraviesan las familias.

La controversia se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el acceso al crédito, el aumento del endeudamiento y la capacidad de los hogares para sostener sus gastos. Para la oposición, el Congreso debería ocupar un papel central en la búsqueda de soluciones, mientras que el oficialismo mantiene su postura de evitar mecanismos que impliquen nuevas intervenciones estatales sobre el sistema financiero.

En ese escenario, Martínez insistió en que la discusión no debería quedar condicionada por el calendario electoral. El legislador planteó que las diferencias partidarias deben quedar en segundo plano cuando se trata de abordar problemas que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

El debate sobre el endeudamiento familiar promete así ocupar un lugar creciente en la agenda parlamentaria, mientras la oposición busca convertir sus proyectos en una herramienta para abrir una discusión sobre la asistencia a los hogares y las políticas necesarias para evitar que el deterioro financiero de las familias continúe profundizándose.