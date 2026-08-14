Inocencia Fiscal II avanza en Diputados con apoyo opositor y cambios para los funcionarios

Inocencia Fiscal II obtuvo dictamen favorable en Diputados y quedó en condiciones de ser debatido el 26 de agosto.

La Libertad Avanza consiguió 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.

El PRO y la UCR fueron determinantes para que el oficialismo alcanzara las firmas necesarias para avanzar con el proyecto.

Los funcionarios públicos podrán utilizar el sistema simplificado, pero quedarán excluidos de los principales beneficios fiscales del régimen.

El Gobierno busca incentivar la formalización de dólares y otros recursos que permanecen fuera del circuito financiero y tributario.

La oposición cuestiona que la iniciativa pueda beneficiar principalmente a sectores de mayores ingresos, mientras el oficialismo la presenta como una herramienta de formalización económica.

El oficialismo libertario consiguió un nuevo avance parlamentario para uno de los proyectos económicos que considera estratégicos. La iniciativa conocida como Inocencia Fiscal II obtuvo dictamen favorable en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto el próximo 26 de agosto. El resultado fue posible a partir del respaldo de sectores del PRO y la UCR, cuyos votos permitieron al Gobierno alcanzar las firmas necesarias en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal.

La aprobación del dictamen se produjo en un contexto en el que La Libertad Avanza busca sostener su capacidad de negociación parlamentaria luego de varias semanas atravesadas por diferencias internas y dificultades para reunir apoyos en el Congreso. El proyecto representa, además, una pieza importante dentro de la estrategia oficial para promover la incorporación al circuito formal de recursos que permanecen fuera del sistema financiero.

La propuesta retoma parte del esquema aplicado en la primera versión de Inocencia Fiscal y busca establecer mecanismos que simplifiquen el cumplimiento tributario para determinados contribuyentes. El objetivo central es incentivar la exteriorización de fondos, particularmente dólares que permanecen fuera del sistema formal, mediante un régimen que reduzca controles y facilite la declaración de determinados activos.

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante el tratamiento en comisiones fue la situación de los funcionarios públicos. La redacción original había despertado cuestionamientos debido a la posibilidad de que quienes ejercen cargos en los tres poderes del Estado pudieran acceder a determinadas ventajas previstas por el régimen.

Frente a las críticas, el proyecto incorporó una modificación significativa. Los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado, pero quedarán excluidos de los principales beneficios vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones, la liberación de determinadas fiscalizaciones y las inmunidades tributarias contempladas para otros contribuyentes.

La modificación apunta a establecer una diferencia entre quienes ocupan cargos públicos y el resto de los contribuyentes que adhieran al régimen. De esta manera, el oficialismo intenta responder a uno de los principales cuestionamientos opositores y evitar que la norma sea interpretada como una herramienta destinada a beneficiar directamente a integrantes de la administración pública.

El Gobierno sostiene que la iniciativa puede contribuir a ampliar la base de recursos formalizados y facilitar el ingreso de capitales al circuito económico. El antecedente inmediato es el primer régimen de Inocencia Fiscal, al que, según cifras oficiales, se incorporaron más de 330.000 contribuyentes.

La obtención del dictamen también exhibió el peso que mantienen los acuerdos parlamentarios entre el oficialismo y sectores de la oposición. La Libertad Avanza alcanzó 44 firmas en las comisiones involucradas gracias al acompañamiento de diputados del PRO y de la UCR. Sin esos respaldos, el proyecto habría tenido dificultades para superar esta instancia y llegar al recinto con posibilidades concretas de aprobación.

El respaldo opositor, sin embargo, no significa que exista una coincidencia plena sobre el contenido de la iniciativa. Dentro de los bloques que acompañaron el dictamen persisten diferencias respecto de los alcances del régimen, los mecanismos de control y las condiciones bajo las cuales los contribuyentes podrán acceder a sus beneficios.

Desde el peronismo, las críticas fueron más contundentes. El diputado nacional Agustín Rossi cuestionó la orientación general del proyecto y sostuvo que la propuesta está diseñada principalmente para favorecer a los sectores de mayores ingresos. También apuntó contra la posibilidad de que funcionarios públicos puedan utilizar parte del régimen, aun con las restricciones incorporadas en la nueva redacción.

El oficialismo, en cambio, sostiene que el objetivo no es premiar a determinados sectores sino generar incentivos para que capitales que permanecen fuera del sistema puedan incorporarse a la economía formal. La discusión de fondo se vincula así con una cuestión que excede el proyecto: cómo lograr que los argentinos vuelvan a canalizar sus ahorros dentro del sistema financiero y tributario local.

El desafío para el Gobierno será ahora trasladar el acuerdo alcanzado en las comisiones al recinto. La sesión del 26 de agosto permitirá medir hasta qué punto los apoyos obtenidos durante el debate técnico se mantienen cuando llegue el momento de votar.

El avance de Inocencia Fiscal II constituye, en ese sentido, una señal de la capacidad de La Libertad Avanza para construir mayorías parlamentarias sobre proyectos económicos. El acompañamiento del PRO y la UCR resulta especialmente significativo porque demuestra que, pese a las diferencias políticas existentes, todavía hay espacio para acuerdos legislativos en torno a determinadas iniciativas del Ejecutivo.