Reforma electoral en Santa Fe: expertos analizaron los cambios que pueden modificar el escenario político

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzaron este miércoles con el análisis de los distintos proyectos de reforma electoral que permanecen en tratamiento legislativo.

La jornada contó con la participación de dos especialistas en la materia, quienes expusieron sobre las posibles consecuencias de modificar las reglas electorales y aportaron elementos técnicos al debate que comienza a tomar mayor peso político dentro de la Legislatura provincial.

Uno de los expositores fue Jorge Zárate, quien concentró su presentación en el impacto que podrían tener las modificaciones sobre los municipios y comunas, especialmente a partir de la reciente aprobación de una nueva Ley Orgánica que establece el marco de funcionamiento de esas administraciones locales.

El especialista planteó la necesidad de analizar de manera integral cualquier cambio electoral para evitar contradicciones con las nuevas disposiciones que regulan a gobiernos municipales y comunales.

Por su parte, el constitucionalista Oscar Blando realizó un repaso de los distintos proyectos que fueron presentados por los bloques y destacó aquellos puntos en los que existe coincidencia entre las iniciativas, independientemente del espacio político que las haya impulsado.

Entre los elementos compartidos, Blando remarcó que los proyectos mantienen el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS) como mecanismo para definir las candidaturas y preservan la utilización de la Boleta Única en los comicios.

Estos dos aspectos aparecen, por lo tanto, como una de las principales zonas de consenso dentro de la discusión parlamentaria.

Los puntos que generan mayor tensión

Las diferencias comienzan a aparecer en otros componentes del sistema electoral. Según el análisis de Blando, dos de los temas que concentran la mayor controversia son los umbrales o pisos electorales y la cantidad de categorías o cuerpos que tendrá la boleta en las elecciones generales.

Los pisos electorales son particularmente sensibles porque determinan qué porcentaje mínimo de votos debe alcanzar una fuerza para acceder a determinados mecanismos de representación. Cualquier modificación puede beneficiar o perjudicar a los partidos dependiendo de su nivel de competitividad.

La cantidad de cuerpos de la boleta también constituye un punto de discusión relevante, ya que se relaciona directamente con la organización de las elecciones y con la manera en que los ciudadanos deberán expresar sus preferencias en las urnas.

Ambos temas generan diferencias incluso dentro del oficialismo provincial y se perfilan como algunos de los principales obstáculos para alcanzar consensos sobre una reforma integral.

Un debate que recién comienza

Las exposiciones realizadas en Diputados aportaron una mirada técnica a una discusión que tendrá importantes consecuencias políticas. Los proyectos seguirán siendo analizados en las comisiones antes de llegar al recinto, donde deberán conseguir los acuerdos necesarios para avanzar.

La discusión no se limita a cuestiones de procedimiento electoral. Los cambios que eventualmente se aprueben podrían modificar las condiciones de competencia entre partidos y alianzas, además de impactar en la conformación de los gobiernos municipales y comunales.

Con las elecciones futuras como horizonte, la Legislatura santafesina comienza a definir cuáles serán las reglas con las que competirán las distintas fuerzas políticas y cómo quedará configurado el sistema electoral provincial.