Pullaro llevó a la UIA el modelo santafesino y buscó reforzar el vínculo con la industria

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo este miércoles un encuentro con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en la sede de la entidad, donde presentó las principales medidas que impulsa la provincia para apuntalar la actividad productiva, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad.

De la reunión también participaron el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, y el titular de Economía, Pablo Olivares. Durante el encuentro, los representantes del sector industrial destacaron las políticas implementadas por Santa Fe y remarcaron la importancia del diálogo sostenido entre el Gobierno provincial y el sector privado.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la situación de las cuentas públicas y la estrategia provincial para mantener el equilibrio fiscal sin resignar inversiones. En ese marco, Pullaro y sus funcionarios detallaron el plan de infraestructura que lleva adelante Santa Fe y las distintas herramientas disponibles para facilitar el acceso al financiamiento por parte de empresas.

La agenda también incluyó cuestiones vinculadas con la política tributaria, la seguridad y las reformas en materia educativa, consideradas áreas determinantes para mejorar el escenario en el que se desarrolla la actividad económica.

Otro de los puntos analizados fue el contexto que atraviesa la industria argentina frente a la apertura de los mercados y los desafíos que plantea el escenario económico nacional. Empresarios y funcionarios intercambiaron opiniones sobre productividad, costos, inversiones y las condiciones necesarias para sostener el empleo industrial.

Tras la reunión, Puccini calificó el encuentro como “muy positivo” y señaló que hubo un reconocimiento de la entidad fabril al rumbo adoptado por Santa Fe.

El funcionario sostuvo que la provincia busca demostrar que es posible combinar el orden de las cuentas públicas con la inversión en infraestructura y el acompañamiento al sector privado mediante líneas de financiamiento y una política orientada a reducir la presión impositiva.

Por su parte, Rappallini remarcó que el crecimiento de la industria y la mejora de la productividad requieren coordinación entre Nación, provincias y municipios. En esa línea, valoró la orientación productiva de Santa Fe y destacó las iniciativas vinculadas con infraestructura, inversión, empleo y condiciones tributarias.

El encuentro sirvió así para profundizar el vínculo entre la administración santafesina y la principal entidad industrial del país, en momentos en que las empresas enfrentan un escenario marcado por cambios en el comercio, mayor competencia externa y la necesidad de mejorar sus niveles de productividad.