Carignano cuestionó las tasaciones y pidió citar a todo el directorio del Tribunal de Tasaciones

Florencia Carignano pidió citar a la totalidad del directorio del Tribunal de Tasaciones de la Nación por las valuaciones de activos estatales.

La diputada cuestionó posibles subvaluaciones y reclamó conocer los criterios técnicos utilizados para determinar los precios de las empresas.

La Bicameral aprobó ocho pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre empresas públicas sujetas a privatización o concesión.

Los requerimientos abarcan compañías como AySA, Belgrano Cargas, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina.

La comisión prevé convocar en septiembre a Diego Chaher para conocer detalles sobre el proceso de transformación de empresas públicas.

La disputa política comienza a concentrarse en la transparencia y el valor de los activos que el Gobierno pretende transferir al sector privado.

La discusión sobre las privatizaciones volvió a generar tensión en el Congreso luego de que la diputada nacional Florencia Carignano solicitara la citación de la totalidad del directorio del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). El pedido fue presentado ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, en el marco de una reunión en la que también se aprobaron ocho pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo.

La legisladora de Unión por la Patria fundamentó su planteo en la necesidad de conocer con precisión los criterios técnicos utilizados para determinar el valor de los activos estatales que forman parte de los procesos de privatización o concesión impulsados por el Gobierno. Su principal preocupación está vinculada con una eventual subvaluación de los bienes y empresas que podrían pasar a manos privadas.

El reclamo se produjo mientras la Bicameral avanza en su tarea de seguimiento de distintas compañías públicas incluidas en el programa oficial. Entre ellas aparecen AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Nucleoeléctrica Argentina. El Congreso busca obtener información sobre la situación económica, jurídica y técnica de cada una, en un proceso que pretende acompañar y controlar los pasos administrativos adoptados por el Poder Ejecutivo.

Carignano manifestó una oposición de fondo a la estrategia de privatizaciones y cuestionó que el debate parlamentario se concentre principalmente en los procedimientos administrativos. Desde su perspectiva, no alcanza con conocer cómo se venderán o concesionarán las empresas estatales, sino que también debería discutirse si resulta conveniente desprenderse de esos activos y bajo qué condiciones.

En ese contexto, la diputada puso especial atención sobre las valuaciones realizadas por el Tribunal de Tasaciones. Según sostuvo, existirían diferencias significativas entre los valores que deberían tener determinados activos y las cifras consideradas actualmente para avanzar con las operaciones.

La legisladora planteó además que la responsabilidad no debería quedar limitada al presidente del organismo, Julio Villamonte, sino que debería comparecer el conjunto de sus autoridades. El objetivo sería conocer de primera mano los procedimientos empleados, los parámetros técnicos utilizados y las razones que explican las valuaciones cuestionadas.

El reclamo adquiere especial relevancia porque el precio de los activos constituye uno de los puntos centrales de cualquier proceso de privatización. Una tasación considerada baja puede generar cuestionamientos sobre el patrimonio público transferido, mientras que una valuación elevada puede dificultar la concreción de las operaciones. Por ese motivo, el acceso a la metodología y a la información de respaldo aparece como uno de los principales reclamos de la oposición.

Carignano vinculó además sus cuestionamientos con la conducción económica del Gobierno y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Sus declaraciones expresaron la sospecha de que las tasaciones podrían responder a una orientación política destinada a facilitar la venta de determinadas empresas estatales.

Desde el oficialismo, en cambio, la estrategia apunta a avanzar con la transformación de empresas públicas y reducir el peso del Estado en actividades que el Gobierno considera susceptibles de ser administradas por el sector privado. Para La Libertad Avanza, el proceso forma parte de un programa más amplio de reorganización del Estado y de búsqueda de mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

En paralelo al pedido de citación, la Bicameral aprobó por consenso ocho requerimientos de información que serán enviados al Poder Ejecutivo. La administración nacional tendrá ahora un plazo de 15 días hábiles para responder sobre la situación de las empresas involucradas.

La decisión representa un paso relevante para el control parlamentario, especialmente porque algunos legisladores cuestionan que el Congreso tome conocimiento de determinados avances a través de información difundida públicamente y no mediante canales institucionales.

La vicepresidenta de la comisión, Ana María Ianni, respaldó ese reclamo y planteó la necesidad de contar con información básica sobre procesos que ya se encuentran en marcha. La discusión no se limita, por lo tanto, a la conveniencia de privatizar, sino también a las condiciones de transparencia bajo las cuales se desarrollan las operaciones.

La Bicameral prevé además convocar durante la primera semana de septiembre a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Su presencia podría aportar información sobre el cronograma, los procedimientos y los criterios utilizados por el Gobierno para avanzar con las distintas compañías.

El conflicto por las tasaciones anticipa así una de las discusiones más sensibles del proceso privatizador. Mientras el oficialismo busca acelerar la transformación de empresas estatales, la oposición pretende reforzar los mecanismos de control y garantizar que el patrimonio público no sea transferido por debajo de su valor.

La respuesta del Poder Ejecutivo a los ocho pedidos de informes y una eventual comparecencia de las autoridades del Tribunal de Tasaciones serán determinantes para conocer si existen fundamentos técnicos suficientes detrás de las valuaciones cuestionadas.

En definitiva, la discusión parlamentaria comienza a desplazarse desde la decisión política de privatizar hacia una cuestión mucho más concreta: cuánto valen realmente los activos que el Estado pretende transferir y quién garantiza que ese valor haya sido determinado con criterios objetivos, verificables y transparentes.