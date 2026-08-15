Yeza respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza y pidió avanzar hacia una coalición para 2027

Martín Yeza consideró normal y sensato que el PRO y La Libertad Avanza comiencen a negociar una alianza para 2027.

La continuidad o eliminación de las PASO todavía no fue definida y aparece como uno de los principales puntos de discusión.

Diego Santilli surge como una figura de peso para la provincia de Buenos Aires por sus resultados electorales recientes.

Yeza defendió que Jorge Macri tenga la posibilidad de competir en la Ciudad de Buenos Aires dentro de un eventual acuerdo.

El diputado cuestionó al peronismo por intentar reunir sectores con diferencias profundas sobre economía, seguridad y propiedad privada.

El encuentro en la Casa Rosada fue presentado como un primer paso para construir confianza y avanzar hacia una eventual estrategia política común.

El diputado nacional Martín Yeza respaldó el inicio de las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) con vistas a las elecciones de 2027 y consideró que la construcción de un eventual acuerdo electoral constituye un proceso “normal” y “sensato”. Sin embargo, advirtió que todavía existen cuestiones centrales sin resolver, entre ellas la continuidad o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La posición de Yeza se conoció después del primer encuentro formal entre dirigentes de ambos espacios en la Casa Rosada, una reunión que marcó un nuevo capítulo en la relación entre el oficialismo y el PRO. Del encuentro participaron Diego Santilli, Cristian Ritondo, Lule Menem, Fernando De Andreis y Martín Menem, en una señal de acercamiento político que podría desembocar en una estrategia común para los próximos comicios.

El legislador comparó el escenario actual con el proceso que precedió a las elecciones de 2015 y con la experiencia de Cambiemos durante la presidencia de Mauricio Macri. Según su interpretación, las diferencias entre el PRO y los libertarios no son sustancialmente mayores que las que existían entre el macrismo y el radicalismo cuando comenzaron a construir aquella alianza.

La discusión sobre las PASO aparece, de todos modos, como uno de los principales puntos pendientes. Yeza sostuvo que el tema todavía no está cerrado dentro del PRO ni en las conversaciones con LLA. En caso de que finalmente no haya primarias, consideró que deberá existir un esfuerzo adicional para alcanzar acuerdos internos y definir candidaturas sin recurrir a ese mecanismo.

Dentro del PRO conviven distintas posiciones. Mientras un sector reclama que el partido presente un candidato propio, otros dirigentes consideran prioritario establecer primero una mesa de negociación, discutir las condiciones de una eventual alianza y recién después definir nombres. Para Yeza, existe tiempo suficiente para avanzar de manera ordenada, dado que todavía falta más de un año para las próximas elecciones presidenciales.

La discusión también se proyecta sobre los principales distritos electorales. En la provincia de Buenos Aires, Yeza señaló que Diego Santilli aparece como una candidatura de peso debido a su desempeño en las últimas elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, defendió que Jorge Macri conserve la posibilidad de competir dentro de cualquier esquema de acuerdo que puedan alcanzar ambas fuerzas.

El diputado también puso como antecedente los resultados obtenidos en 2025 en aquellos distritos donde el PRO y LLA concurrieron juntos. Esa experiencia, según su visión, permite evaluar la posibilidad de profundizar la coordinación electoral y avanzar hacia una estructura común.

En paralelo, Yeza cuestionó la situación interna del peronismo después del reencuentro público entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Consideró que el espacio enfrenta una dificultad similar a la que atravesó Cambiemos en 2023: intentar contener bajo una misma estructura política a sectores con posiciones demasiado alejadas.

Como ejemplo, mencionó las diferencias entre el sector de Juan Grabois y el de Sergio Berni en cuestiones vinculadas con la seguridad, la propiedad privada y el modelo económico. Para Yeza, esas divergencias son tan profundas que, en un sistema político estable, deberían expresarse en fuerzas diferentes.

Desde el PRO también valoraron positivamente el encuentro en la Casa Rosada. Fernando De Andreis lo definió como un primer paso importante para construir confianza y destacó que existe una coincidencia general en torno a la necesidad de consolidar el rumbo político y evitar un retorno a las políticas que ambos espacios cuestionan.

Martín Menem, por su parte, caracterizó la reunión como institucional y positiva. Reconoció que existen matices en la relación con Mauricio Macri, aunque destacó el buen vínculo parlamentario entre ambos espacios y valoró especialmente el trabajo de Cristian Ritondo.

El acercamiento entre el PRO y LLA abre así una etapa de negociación que todavía deberá atravesar diferencias internas, definiciones electorales y discusiones sobre candidaturas. La posibilidad de una alianza para 2027 dependerá de la capacidad de ambos sectores para transformar las coincidencias en un acuerdo político estable sin perder de vista sus propias identidades.