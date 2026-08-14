Dellasanta explicó por qué La Libertad Avanza se abstuvo en el pedido por el regreso del tren

El concejal Fabricio Dellasanta, del bloque La Libertad Avanza, explicó los motivos por los cuales decidió abstenerse en la votación del proyecto aprobado por el Concejo Municipal de Rafaela para solicitar el restablecimiento del servicio ferroviario. Si bien aclaró que comparte el objetivo de recuperar los trenes para la ciudad y el país, cuestionó la utilidad de una declaración del cuerpo legislativo local y sostuvo que la solución pasa por un plan de inversiones de largo plazo.

El edil dejó en claro que la abstención no representa un rechazo al regreso del ferrocarril, sino una diferencia respecto de la herramienta elegida para impulsar el reclamo.

"No nos oponemos, por eso no votamos en contra, pero tampoco tenemos que apoyar estos proyectos declarativos e inconducentes, que son para salir en la foto y hacer manifestaciones de intención que no tienen absolutamente ningún sentido", afirmó.

Según Dellasanta, una declaración del Concejo carece de impacto real sobre una problemática cuya resolución depende de decisiones del Gobierno nacional y de importantes inversiones en infraestructura.

"Ojalá tuviéramos trenes"

Más allá de sus cuestionamientos al proyecto, el concejal destacó el potencial que tiene el sistema ferroviario para la Argentina y aseguró que el país reúne condiciones geográficas ideales para su desarrollo.

"Ojalá tuviéramos trenes. Tenemos un país ideal para tenerlos, con una topografía que es ideal para el desarrollo ferroviario. Pero tenemos que ir por el camino correcto", sostuvo.

En ese sentido, vinculó el deterioro histórico del sistema ferroviario con décadas de malas administraciones, corrupción, conflictos sindicales y falta de planificación. A su criterio, una eventual recuperación debería estar impulsada por inversiones privadas respaldadas por estabilidad económica y seguridad jurídica.

"Si tenemos un país con estabilidad, previsibilidad, reglas claras y un sistema judicial que funcione, el sector privado va a invertir y poner las cosas en funcionamiento", expresó.

Críticas al proyecto aprobado por el Concejo

Durante el debate, los bloques que acompañaron la iniciativa señalaron que el pronunciamiento buscaba respaldar un reclamo impulsado por vecinos y organizaciones vinculadas al ferrocarril, aun cuando la decisión final exceda las competencias municipales.

Sin embargo, Dellasanta insistió en que ese tipo de declaraciones no resuelve el problema de fondo.

"¿Se creen que porque lo pidamos acá la empresa va a salir corriendo a gastar millones de dólares? Tiene que haber financiamiento, crédito y un programa para saber cómo se van haciendo las cosas", planteó.

El concejal remarcó que la recuperación del sistema ferroviario requiere obras de gran envergadura, inversiones millonarias y plazos extensos para recuperar el capital, por lo que consideró indispensable garantizar un escenario económico estable durante varias décadas.