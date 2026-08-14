Juegos Suramericanos: la Antorcha Suramericana llegó a la provincia y recorrerá todos los departamentos

La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó este jueves un nuevo hito con la llegada de la Antorcha Suramericana a la provincia. El fuego arribó a Rosario desde Bolivia y comenzará un recorrido por los 19 departamentos santafesinos, con el objetivo de llevar el espíritu de la competencia a todo el territorio.

La iniciativa busca acercar los valores del deporte olímpico a cada comunidad y, al mismo tiempo, recoger la identidad, la energía y el entusiasmo de los santafesinos de cara al gran evento deportivo, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre.

“La Antorcha Suramericana va a recorrer los 19 departamentos porque queremos que los Juegos se vivan en toda Santa Fe. Las competencias van a tener sus sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, pero este evento pertenece a toda la provincia”, destacó Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe.

La funcionaria remarcó que la intención es que localidades, clubes, escuelas y familias puedan sentirse parte de la celebración.

“Queremos que cada localidad, cada club, cada escuela, cada familia y cada santafesino pueda sentirse parte de esta celebración y de esta oportunidad histórica”, sostuvo.

Más de 4.000 atletas llegarán a Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas durante dos semanas.

Las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán las principales sedes de la competencia, aunque el recorrido de la antorcha permitirá extender la celebración a todo el territorio provincial.

Para Federico Grabich, exnadador y embajador de los Juegos, la llama representa mucho más que el inicio simbólico de la competencia.

“Es mucho más que un símbolo, representa el espíritu del deporte, la unión entre todos los países y todos los valores que ya conocemos bien los deportistas, como el esfuerzo, el compañerismo y la superación”, expresó.

Grabich fue el encargado de recibir la Antorcha Suramericana en su llegada a Santa Fe y destacó la emoción de participar del evento en la provincia donde vive.

“Después de tantos años representando a nuestro país, poder ser parte de todo esto y acompañar el camino de los Juegos en la ciudad donde vivo es un orgullo muy grande”, afirmó.

Una antorcha que recorrerá toda Santa Fe

Uno de los aspectos más destacados del recorrido será que la llama llegará a los 19 departamentos de la provincia, llevando la celebración más allá de las tres ciudades que serán sede de las competencias.

Durante su paso por cada localidad, la antorcha visitará espacios históricos, culturales, deportivos y turísticos, además de lugares representativos para cada comunidad.

La propuesta busca que cada municipio pueda sumarse al evento y comenzar a vivir el clima de los Juegos antes de su inicio.

“La oportunidad de recibir a todos los atletas de Sudamérica es muy importante, ya que podemos mostrar todo lo que somos para poder inspirar también a nuestros chicos y a las generaciones que vienen dentro del deporte”, señaló Grabich.

Desde el Gobierno provincial también destacaron el impacto que tendrá el evento más allá de las competencias deportivas.

“Los Juegos Suramericanos son mucho más que 15 días de competencia. Son una inversión que queda en infraestructura deportiva y urbana, en nuevas capacidades para nuestros clubes y atletas, en oportunidades para el desarrollo económico y turístico”, explicó Aeberhard.

La funcionaria agregó que uno de los principales objetivos es que los Juegos dejen un legado deportivo y social que continúe después del 26 de septiembre.

Actividades y propuestas durante el recorrido

La llegada de la Antorcha Suramericana estará acompañada por distintas actividades abiertas a la comunidad. La caravana recorrerá puntos destacados de cada ciudad y, en el tramo final, se realizará un relevo pedestre con participantes destacados que llevarán la llama hasta el Fan Fest.

El cierre de cada jornada contará con propuestas de música, animación y actividades para los vecinos.

El recorrido comenzó este jueves con la llegada del fuego a Rosario, proveniente de Bolivia, y continuará durante agosto y septiembre por diferentes localidades de la provincia.

El recorrido de la Antorcha Suramericana

El cronograma contempla el paso de la llama por:

San Lorenzo

Coronda

Santa Fe

Recreo

Esperanza

Rafaela

San Cristóbal

Tostado

Vera

Villa Ocampo

Reconquista

San Javier

San Justo

San Jorge

Armstrong

Cañada de Gómez

Venado Tuerto

Firmat

Casilda

Pujato

Funes

Granadero Baigorria

Villa Constitución

Villa Gobernador Gálvez

Alvear

Arroyo Seco

Además, otras localidades como Gálvez, Santo Tomé, Avellaneda, Helvecia, Gobernador Crespo y Totoras acompañarán el paso del fuego con la participación de sus atletas, vecinos e instituciones.

Así, la Antorcha Suramericana se convertirá durante las próximas semanas en el símbolo que conectará a toda la provincia con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a poco menos de un mes del comienzo de la competencia.