Fossatti respaldó a Viotti y aseguró que merece un segundo mandato

La presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, Mabel Fossatti, expresó un contundente respaldo al intendente Leonardo Viotti y consideró que el actual mandatario local merece continuar al frente del Ejecutivo por un nuevo período.

Al ser consultada sobre el futuro político del oficialismo, Fossatti fue clara al manifestar su posición personal: "Viotti merece un período más y esperamos que la gente lo acompañe", afirmó, dejando en evidencia su apoyo a una eventual reelección del jefe comunal.

No obstante, la titular del cuerpo legislativo aclaró que esa opinión no fue conversada previamente con el intendente, sino que responde exclusivamente a su valoración sobre la gestión que viene llevando adelante la administración municipal.

Durante la misma entrevista, Fossatti también se refirió a las versiones que ubican al secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Mauricio Basso, como un posible candidato para las próximas elecciones municipales. En ese sentido, fue tajante al señalar que no tiene ninguna información sobre una eventual postulación y aseguró desconocer cualquier definición dentro del espacio oficialista.

Las declaraciones de Fossatti llegan en momentos en que comienzan a intensificarse las especulaciones sobre el armado político de Unidos para Cambiar Santa Fe en Rafaela de cara al próximo proceso electoral.

Si bien evitó hablar de candidaturas alternativas dentro del oficialismo, la presidenta del Concejo no dejó margen para dudas respecto de su postura: considera que Leonardo Viotti debe tener la oportunidad de buscar un segundo mandato y confía en que los rafaelinos acompañarán esa posibilidad en las urnas.