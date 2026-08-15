Cuti Romero se despidió del Tottenham y parte rumbo a Madrid

Llegó el momento de cerrar una etapa para Cristian “Cuti” Romero, que después de cinco temporadas en el Tottenham confirmó su salida del club inglés con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El defensor argentino continuará su carrera en España, donde se sumará al Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone.

A sus 28 años, el central dejó una huella importante en Londres, donde se consolidó como uno de los referentes del equipo y llegó a portar la cinta de capitán. En su despedida, destacó el vínculo que construyó con la institución y su gente.

“Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el sitio donde mi familia y yo construimos una parte fundamental de nuestras vidas”, expresó Romero.

Y agregó: “Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”.

El título que marcó la historia del Cuti Romero en Tottenham

Uno de los momentos más importantes de su ciclo fue la conquista de la UEFA Europa League 2024/25, un título que le permitió al Tottenham ponerle fin a una espera de 41 años sin títulos internacionales.

El defensor recordó aquel objetivo que se había propuesto cuando llegó al club: “Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y logrando algo que durante tanto tiempo parecía tan difícil: levantar un trofeo nuevamente. Y lo conseguimos”.

Aunque sus últimos meses en Inglaterra estuvieron marcados por algunos cruces con la dirigencia y una lesión en la rodilla derecha, Romero eligió despedirse poniendo el foco en los buenos momentos.

“El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las enseñanzas, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años”, señaló.

El agradecimiento del Cuti Romero al Tottenham

El campeón del mundo con la Selección Argentina también dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron durante su paso por la institución.

“Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros, empleados y cada persona que trabaja detrás de escena: todos son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón”, escribió.

Pero el mensaje más emotivo estuvo dirigido a los hinchas del Tottenham, con quienes construyó una relación especial durante sus cinco temporadas.

“Gracias por quererme, por respetarme y por hacerme sentir uno más desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre presentes”, expresó.

Y completó: “Sé que no fui perfecto, pero hay algo que me deja tranquilo: siempre di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón”.

Una nueva etapa en Atlético de Madrid

El próximo desafío para Romero estará en España. El defensor argentino se incorporará al Atlético de Madrid de Diego Simeone, donde compartirá plantel con varios compatriotas y afrontará una nueva experiencia en La Liga.

Antes de cerrar definitivamente su ciclo en Londres, el Cuti dejó una última frase para los hinchas de los Spurs:

“Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre. Con todo mi amor y respeto. Gracias por todo. Y adiós Tottenham Hotspur”.