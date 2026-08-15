Thiago Tirante enfrentará a Novak Djokovic en Cincinnati

Thiago Tirante dio el golpe en Cincinnati y tendrá un desafío mayúsculo en la segunda ronda: enfrentará a Novak Djokovic. El tenista platense superó un durísimo debut ante el británico Jan Choinski y avanzó al Masters 1000 de Ohio después de casi tres horas de partido.

Tirante se impuso en un encuentro extremadamente parejo por 7-6, 6-7 y 7-6, en el que ninguno de los dos logró sacar una diferencia clara. De esta manera, el argentino, que venía de alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Canadá, consiguió meterse en la segunda ronda de Cincinnati.

Ahora tendrá enfrente nada menos que a Novak Djokovic, quien hará su presentación en el certamen que ganó en tres oportunidades. El partido, que será el primero entre ambos, está previsto para la noche del sábado.

Tirante va por otro batacazo ante Djokovic

Con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz fuera del cuadro, Djokovic aparece como uno de los principales candidatos al título en Cincinnati. El serbio, de 39 años, conquistó 40 Masters 1000, récord histórico de la categoría, aunque no levanta un trofeo de este nivel desde París 2023.

Para Tirante será una oportunidad única de enfrentarse por primera vez a una de las grandes leyendas del tenis mundial.

Mariano Navone debutó con triunfo en Cincinnati

Además de Tirante, otros tres argentinos ya tuvieron su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati.

Mariano Navone consiguió una sólida victoria ante Collignon por 6-3 y 7-6 y avanzó a la segunda ronda, donde se enfrentará con otro belga: Alexander Blockx.

En cambio, Camilo Ugo Carabelli no pudo superar su debut y cayó ante Miomir Kecmanovic por 6-3 y 6-3.

Tampoco pudo avanzar Román Burruchaga, quien protagonizó un intenso partido frente a Jan-Lennard Struff, pero terminó perdiendo por 7-6, 2-6 y 6-3.

Por su parte, Solana Sierra y Nadia Podoroska quedaron eliminadas durante la clasificación al cuadro principal femenino.

Todos los argentinos que jugarán en Cincinnati

Este viernes será el turno de otros cinco representantes argentinos en el cuadro masculino.

Sebastián Báez enfrentará a Grigor Dimitrov.

enfrentará a Grigor Dimitrov. Juan Manuel Cerúndolo jugará ante Lajal.

jugará ante Lajal. Marcos Trungelliti , que ingresó desde la qualy, se medirá con Medjedovic.

, que ingresó desde la qualy, se medirá con Medjedovic. Francisco Cerúndolo comenzará directamente en segunda ronda y enfrentará al ganador del duelo entre Nuno Borges y Thanasi Kokkinakis.

comenzará directamente en segunda ronda y enfrentará al ganador del duelo entre Nuno Borges y Thanasi Kokkinakis. Tomás Martín Etcheverry también debutará en segunda ronda frente al francés Atmane.

Así, Tirante ya aseguró su lugar en la segunda ronda y tendrá ante sí uno de los partidos más importantes de su carrera: nada menos que contra Novak Djokovic.