Otamendi rompió el silencio en medio de la crisis de River

De cara al trascendental partido que River disputará este domingo ante Argentinos Juniors en el Monumental, Nicolás Otamendi salió a hablar y buscó llevar tranquilidad en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo.

Luego del entrenamiento del viernes en Ezeiza, el experimentado defensor y capitán se refirió a las versiones que hablan de una posible ruptura dentro del plantel y aseguró que el grupo permanece unido junto al cuerpo técnico y la dirigencia.

“Con el presidente está todo bien, con el Chacho está todo bien. Para dejar un mensaje claro de todas las cosas que se dicen, de que hay patas rotas, y no es así. Estamos unidos entre el entrenador, la dirigencia y el equipo. De esta situación salimos todos juntos”, afirmó el futbolista de 38 años.

Otamendi fue autocrítico con el presente de River

El defensor también reconoció que el equipo debe mejorar su rendimiento y que la exigencia de los hinchas es completamente entendible.

“El hincha de River te exige, pide resultados y quiere que el equipo juegue bien. Es entendible y somos conscientes de eso. Tenemos que mejorar en todas las líneas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el camino para revertir la situación será trabajar en conjunto y recuperar el funcionamiento colectivo: “La única forma en la que vamos a conseguir los resultados es trabajando en silencio y funcionando como equipo”.

La suspensión del partido ante Independiente Santa Fe

La postergación del encuentro frente a Independiente Santa Fe, correspondiente a la Copa Sudamericana y suspendido por el terremoto ocurrido en Colombia, le permitió al plantel contar con algunos días más de preparación.

Para Otamendi, ese tiempo adicional resultó positivo para fortalecer los vínculos dentro del grupo y ajustar cuestiones futbolísticas.

“Esta semana nos vino bien para conocernos un poco más, conectar y tratar de que el equipo funcione de la mejor manera. Ha sido una semana de entrenamiento muy positiva y con alegría, porque el fútbol también es eso, a pesar del momento difícil”, explicó.

El mensaje de Otamendi para los hinchas de River

Con Argentinos Juniors como próximo desafío y la posterior reprogramación del compromiso internacional en Colombia, el capitán de River dejó un mensaje de confianza de cara a lo que viene.

“Tenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a revertir esta situación”, aseguró.

Y cerró con un compromiso hacia los hinchas: “Nosotros daremos todo por la camiseta para empezar a sumar y lograr que la gente disfrute y se vuelva a conectar con el equipo”.