El programa "Castraciones en tu Barrio" llega al Italia

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente de la Municipalidad de Rafaela, informa que desde el martes 18 al viernes 21 de agosto, el programa Castraciones en tu Barrio brindará el servicio gratuito de castraciones para perros y gatos en la vecinal del barrio Italia, ubicada en Bollinger 161. Simultáneamente se brindará el servicio frente a la plaza del barrio San José, Lavalle 2450.



La atención se realiza en el horario de 7:30 a 12:00. Durante las jornadas se realizarán castraciones, atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación, acercando servicios gratuitos fundamentales para la salud de perros y gatos. Es importante aclarar que los turnos son por orden de llegada desde las 7:30, por lo que se recomienda asistir temprano.



Se castran perros y gatos, machos y hembras, desde los cuatro meses de edad. Para la cirugía deben asistir con 5 horas de ayuno como máximo, acompañados por un adulto responsable y con una manta o abrigo para el regreso a casa.



¿Por qué es importante castrar?

La castración mejora la salud y prolonga la vida del animal, previene enfermedades relacionadas a las hormonas y evita conflictos en casa y con vecinos al reducir conductas problemáticas.



Además, la castración reduce los escapes durante el celo o en busca de hembras en celo. Esto disminuye el riesgo de atropellos, peleas y otras situaciones que ponen en peligro la vida del animal.



El programa Castraciones en tu Barrio continúa recorriendo los distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.



Próximos recorridos

24 al 28/08 | Los Nogales | Washington 359.

31/08 al 4/09 | Villa Dominga | 14 de Julio 180.

07 al 11/09 | Martín Fierro | Mainardi 1905.

14 al 18/09 | Antártida Argentina | Azcuénaga 2143.

21 al 25/09 | Barranquitas | Gabriel Maggi 390.

28/09 al 02/10 | Belgrano | Av. Providenti 685.