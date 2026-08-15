Fin de semana largo en Plaza Feria

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, invita a participar de la segunda edición de agosto de Plaza Feria, que se desarrollará el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, desde las 15:00, en la Plaza 25 de Mayo. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.



Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer los distintos stands de artesanías, diseño y producción local, en un espacio pensado para el encuentro, el paseo y la promoción del trabajo autogestivo.



Con entrada libre y gratuita, Plaza Feria continúa consolidándose como un espacio de encuentro para disfrutar de la producción local, apoyar a emprendedores y emprendedoras de la ciudad y compartir una tarde al aire libre.