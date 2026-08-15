Racing sumó su tercera derrota al hilo

Racing volvió a tropezar en el Cilindro y profundizó su crisis en el Torneo Clausura. En el inicio de la quinta fecha, la Academia perdió 1-0 ante Banfield en Avellaneda, en un partido que estuvo marcado por la tensión y el creciente malestar de sus hinchas.

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda sufrió su tercera derrota consecutiva en el campeonato, un presente que enciende las alarmas y obliga al conjunto de Avellaneda a reaccionar cuanto antes.

Banfield golpeó primero y se fue al descanso en ventaja

El encuentro comenzó con mucha intensidad y Racing intentó asumir el protagonismo ante un Cilindro expectante. Sin embargo, Banfield aprovechó una de sus primeras oportunidades y abrió el marcador a los 23 minutos.

Alexander Machado sorprendió a la defensa local, quedó frente al arco y definió con precisión ante Facundo Cambeses para establecer el 1-0.

El golpe fue doble para Racing, ya que apenas dos minutos después Lautaro Díaz sufrió una lesión y debió abandonar el campo de juego, siendo reemplazado por Elías Torres.

La Academia buscó reaccionar antes del descanso con algunos remates de Matko Miljevic, Tomás Conechny y Ulises Ortegoza, pero le faltó precisión en los metros finales y se fue al vestuario en desventaja.

Racing buscó el empate, pero no pudo romper el cerrojo de Banfield

En el complemento, Racing salió decidido a buscar la igualdad y adelantó sus líneas. El conjunto local dominó la posesión y jugó gran parte del segundo tiempo en campo rival, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

Miljevic, Conechny y Elías Torres intentaron desde media distancia, mientras que Marcos Rojo también fue una de las principales armas en las pelotas paradas.

Banfield, en tanto, apostó por resistir y proteger la ventaja. El entrenador realizó modificaciones para renovar el equipo y uno de los cambios fue la salida de Alexander Machado, autor del único gol, para el ingreso de Bruno Sepúlveda.

Con el correr de los minutos, Racing se lanzó completamente al ataque, pero la defensa del Taladro respondió con firmeza y sostuvo el resultado hasta el final.

Así, Banfield consiguió tres puntos importantes en Avellaneda, mientras que Racing volvió a quedarse con las manos vacías, acumuló su tercera derrota consecutiva y profundizó un momento complicado en el Torneo Clausura.