Maravilla Martínez fue sancionado y perderá partidos clave con Racing

El panorama se complicó para Racing luego de la derrota por 2-1 ante Argentinos Juniors. El Tribunal de Disciplina de la AFA publicó su boletín oficial y confirmó una sanción de tres partidos para Adrián “Maravilla” Martínez, una baja sensible para el equipo de Gustavo Costas.

El delantero fue castigado por el codazo que le dio en el rostro a Kevin Gutiérrez durante el encuentro disputado en La Paternal. La acción derivó en la expulsión directa del atacante y provocó que el futbolista de Argentinos Juniors terminara con un corte y sangrado en el rostro.

Para determinar la pena, el Tribunal de Disciplina aplicó el artículo 13 del Código Disciplinario, que contempla un mínimo de tres fechas de suspensión para este tipo de agresiones físicas dentro del campo de juego.

Maravilla Martínez se perderá partidos importantes

La sanción representa un problema importante para la planificación de Racing en el Torneo Clausura, ya que el equipo perderá a su principal referencia ofensiva durante tres jornadas consecutivas.

Si el castigo se mantiene, Martínez no estará disponible para el próximo partido ante Banfield en el Cilindro de Avellaneda.

Pero la ausencia más sensible llegará en la fecha siguiente: Maravilla tampoco podrá disputar el clásico frente a Boca, uno de los encuentros más importantes del calendario de la Academia.

El delantero completará su sanción ante Independiente Rivadavia, cuando Racing deba viajar a Mendoza.

La segunda expulsión de Maravilla en el torneo

La nueva sanción representa además el segundo castigo disciplinario que recibe Martínez en lo que va del campeonato.

El atacante ya había sido suspendido por dos partidos tras su expulsión frente a Rosario Central, por lo que nuevamente deberá cumplir una pena que lo dejará fuera de varios compromisos importantes.

La situación genera preocupación en Racing, especialmente por el peso ofensivo que tiene el delantero dentro del equipo y por la seguidilla de partidos que deberá afrontar la Academia sin su goleador.

Racing analiza pedir una reducción de la sanción

Ante este escenario, la dirigencia de Racing analiza realizar gestiones para intentar reducir la sanción.

La intención sería conseguir, al menos, una reducción de una de las tres fechas impuestas. Para ello, el club podría apoyarse en antecedentes recientes del Tribunal de Disciplina, donde algunas sanciones fueron posteriormente atenuadas.

Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá comenzar a definir quién será el reemplazante de Maravilla Martínez para una serie de partidos que incluye dos compromisos de alto impacto ante Banfield y Boca