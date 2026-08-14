Roger Federer: la millonaria pérdida que redujo su fortuna en más de US$50 millones

El patrimonio de Roger Federer sufrió un fuerte retroceso y el extenista dejó de integrar el exclusivo grupo de multimillonarios, luego de la caída en Bolsa de On Holding, la empresa suiza de indumentaria y calzado deportivo en la que posee una participación accionaria.

Según un informe de Forbes, la baja en el valor de las acciones de la compañía provocó que la fortuna estimada del ex número uno del mundo descendiera hasta los US$952,4 millones, unos US$52 millones menos que la valuación que le permitía superar la barrera de los US$1.000 millones.

Qué provocó la caída de la fortuna de Federer

El retroceso no estuvo relacionado con una caída en las ventas de On Holding. Por el contrario, la compañía registró un crecimiento interanual del 13% en sus ingresos durante el segundo trimestre.

El problema estuvo en las expectativas del mercado. La empresa alcanzó ventas netas por 850,4 millones de francos suizos, una cifra considerable pero inferior a los 878,4 millones de francos que esperaban los analistas.

La reacción de los inversores fue inmediata y las acciones de la compañía sufrieron un fuerte descenso, lo que impactó directamente en el patrimonio de Federer debido a su participación en la firma.

El suizo posee aproximadamente el 2,5% de On Holding, entre acciones de clase A y clase B. Su relación con la empresa comenzó en 2019, cuando se incorporó como inversor y copropietario.

La inversión en On Holding se convirtió en una de las principales fuentes de riqueza del extenista después de su retiro profesional. Gracias al crecimiento de la compañía, Federer había ingresado al grupo de los multimillonarios en agosto de 2025.

Su patrimonio también se construyó a partir de importantes acuerdos comerciales. Entre ellos se destaca el contrato que firmó con Uniqlo en 2018, valuado en aproximadamente US$300 millones, además de los millones de dólares obtenidos durante su carrera en premios y patrocinios.

Federer se retiró del tenis profesional en 2022, pero continúa vinculado al deporte y al mundo empresarial a través de diferentes inversiones.

El regreso de Federer a una cancha de tenis

Más allá del revés financiero, el suizo también tiene previsto volver a pisar una cancha de tenis. Federer participará de un evento de exhibición durante el US Open, el próximo 25 de agosto, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

El encuentro reunirá a varias figuras históricas del tenis, entre ellas Andy Roddick, André Agassi y John McEnroe, en una jornada especial para celebrar la trayectoria del ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Así, mientras su fortuna atraviesa un inesperado descenso por la caída bursátil de una de sus principales inversiones, Federer volverá a ser protagonista dentro de una cancha, aunque esta vez lejos de la competencia profesional.