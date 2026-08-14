El emotivo gesto de Jorge Messi con médicos rosarinos que dejó una huella en la salud pública

A pocos días del fallecimiento de Jorge Messi, comenzaron a conocerse historias que reflejan una faceta poco conocida de quien durante años mantuvo un perfil bajo. Lejos de la exposición pública, el padre de Lionel Messi impulsó una iniciativa que tuvo un fuerte impacto en la atención médica infantil en Rosario.

La historia fue revelada por el médico Jorge Tartaglione en La Nación+. Según su relato, Jorge Messi se acercó al municipio rosarino con la intención de financiar tratamientos para niños con problemas de crecimiento, una problemática que conocía de cerca por la experiencia que había atravesado Lionel durante su infancia.

Sin embargo, desde la comuna le explicaron que esa área ya contaba con cobertura y le plantearon una alternativa que podía generar un impacto todavía mayor: formar profesionales especializados en trasplantes de médula ósea pediátrica.

Jorge aceptó el desafío y así comenzó un proyecto que con el tiempo tendría consecuencias concretas en el sistema de salud pública de la ciudad.

La capacitación de profesionales en España

A través de la Fundación Leo Messi, se puso en marcha un programa de formación junto al Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, una institución de referencia internacional en trasplantes y hematología pediátrica.

El proyecto contemplaba inicialmente la capacitación de los responsables de los distintos servicios, pero finalmente se amplió para formar a un equipo multidisciplinario completo.

El hematólogo pediatra Juan Di Santo, del Hospital Víctor J. Vilela de Rosario, recordó en diálogo con Radio con Vos la importancia que tuvo aquella iniciativa.

La capacitación alcanzó a hematólogos, pediatras, enfermeros y hemoterapistas, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos en España pudieran ser aplicados posteriormente en Rosario.

Pero el compromiso de Jorge Messi no terminó en el financiamiento del programa.

Según el testimonio del especialista, también se ocupaba personalmente de cuestiones logísticas, como los traslados, el alojamiento y las rotaciones de los profesionales que viajaban a España.

Incluso, su familia participaba activamente del proyecto. Al llegar a Barcelona, los profesionales eran recibidos y asistidos en cuestiones relacionadas con su estadía y capacitación.

“Su familia le ponía el cuerpo al proyecto”, recordó Di Santo al describir el compromiso que existía detrás de la iniciativa.

Un proyecto pensado para los chicos sin obra social

El objetivo del programa no era solamente capacitar profesionales, sino fortalecer la atención del sistema público de salud y permitir que los conocimientos adquiridos en Europa se tradujeran en tratamientos concretos en Rosario.

La intención era que los niños sin cobertura médica también pudieran acceder a tratamientos de alta complejidad, particularmente aquellos vinculados con enfermedades hematológicas y trasplantes de médula ósea.

Con el paso de los años, el proyecto comenzó a mostrar resultados concretos. El Hospital Víctor J. Vilela alcanzó los 100 trasplantes de médula ósea, un hito que reflejó el crecimiento de la capacidad médica y profesional de la institución.

De esta manera, una iniciativa que había comenzado con la intención de ayudar a chicos con problemas de crecimiento terminó contribuyendo a fortalecer una especialidad médica clave dentro de la salud pública rosarina.

El legado de Jorge Messi

La historia volvió a cobrar relevancia tras la muerte de Jorge Messi, mientras Lionel Messi atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su vida.

El capitán de la Selección argentina despidió a su padre con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que destacó la importancia que tuvo Jorge a lo largo de toda su vida.

Más allá de su rol fundamental en la carrera deportiva de Lionel, ahora también salió a la luz un legado solidario que Jorge Messi mantuvo durante años lejos de los flashes y que dejó una huella concreta en la atención médica infantil de su Rosario natal.