Tras anunciar su embarazo, Cande Molfese aclaró por qué se separó de Gastón Soffritti

Cande Molfese anunció recientemente que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Joaquín, y recibió una gran cantidad de mensajes de cariño en las redes sociales. Sin embargo, también aparecieron comentarios de usuarios que recordaron que la actriz había manifestado en varias oportunidades que no tenía deseos de ser madre.

Ante las dudas y cuestionamientos, Molfese decidió explicar su cambio de postura y contó cómo fue el proceso que la llevó a tomar la decisión de convertirse en mamá.

En un video que publicó mientras preparaba el desayuno, la actriz agradeció primero los mensajes que recibió tras comunicar la noticia.

“No paro de recibir mensajes hermosos, así que gracias. Estoy tan feliz, gente, que ustedes no se dan una idea”, expresó emocionada.

Luego se refirió directamente a quienes recordaron sus declaraciones anteriores: “También recibo muchos mensajes de ‘¿no era que vos no querías ser mamá?’ o ‘¿no era que vos te separaste de tu ex porque no querías ser mamá?’”.

Cande Molfese explicó por qué cambió de opinión sobre la maternidad

La actriz reconoció que durante buena parte de su vida tuvo una postura diferente respecto de la maternidad.

“Sí, la realidad es que yo mucho tiempo de mi vida dije que no quería ser madre. Pero ya hacía un tiempo que venía pensando esta idea muy fervientemente”, explicó.

En ese sentido, también negó que su separación de su expareja haya ocurrido por una diferencia respecto de tener hijos.

“Yo no me separé de mi ex por eso. Eso fue básicamente lo que quedó cómodo decir, pero no me separé por eso, me separé por otras cosas más”, aclaró.

Después de aquella relación, Molfese comenzó a considerar seriamente la posibilidad de ser madre e incluso contó que averiguó sobre la posibilidad de congelar óvulos y llegó a preguntarse si podía afrontar la maternidad sola.

El rol de Joaquín en su decisión

Según explicó, su relación con Joaquín también tuvo un fuerte impacto en ese proceso personal.

“Obviamente, mi pareja actual, Joaquín, me lo despertó 200 veces más porque siento un amor tan profundo que nunca había sentido”, sostuvo.

La actriz aseguró que ese vínculo hizo que la posibilidad de tener un hijo adquiriera todavía más importancia y despertara en ella el deseo de formar una familia.

Molfese también reflexionó sobre sus declaraciones del pasado y reconoció que cambiar de opinión forma parte de crecer y de atravesar distintas etapas de la vida.

“Mucho tiempo dije que no quería ser madre, es verdad. Siempre digo que yo no resisto mucho archivo; voy cambiando de opinión, de ideas, de cosas. Creo que eso es parte de la vida”, afirmó.

Finalmente, remarcó que la decisión de buscar un hijo fue consciente y muy pensada.

“Lo decidí con mucha conciencia, con mucha terapia, con muchas charlas con Joaco. No fue una decisión para nada impulsiva, fue muy pensada”, aseguró.

Y concluyó: “Es una de las decisiones más lindas que sin duda tomé, porque siento tanta felicidad en el cuerpo que no lo puedo explicar”.

Así anunció Cande Molfese su embarazo

Después de comunicar la noticia, Cande Molfese compartió en Instagram un carrusel de fotos junto a Joaquín, con quien está en pareja desde hace aproximadamente un año y medio.

“Ahora somos cinco”, escribió la actriz, en referencia a la llegada del bebé y a sus dos mascotas, Almendra y Romeo.

En las imágenes mostró diferentes momentos del proceso: desde el test de embarazo positivo hasta estudios médicos y visitas al obstetra.

También publicó una fotografía frente al espejo en la que se puede ver su panza y otra en la que aparece comiendo un sándwich de milanesa durante los primeros días del embarazo.

Una de las postales llevaba además la frase “muy embarazada”, con la que terminó de confirmar públicamente la nueva etapa que atraviesa junto a Joaquín.