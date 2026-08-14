Flor Torrente anunció el cierre de su emprendimiento después de 13 años

Después de más de una década al frente de su propio emprendimiento, Florencia Torrente decidió cerrar Helicia, la marca de carteras y accesorios veganos que creó en 2013 junto a su amiga y socia, Agustina Bruzon.

La noticia fue comunicada a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la firma. Allí, ambas fundadoras explicaron la decisión y agradecieron a todas las personas que acompañaron el proyecto durante estos 13 años.

Con evidente emoción, Torrente comenzó el video: “Get ready with me para llorar porque esto no es algo fácil de contarles”. Luego confirmó el cierre definitivo de la marca: “Helicia tiene que decir adiós”.

Bruzon también se refirió al momento que atraviesan y destacó todo lo vivido durante la trayectoria del emprendimiento. “Quedan muchísimos recuerdos de nosotras dos, así que es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor siempre”, expresó.

El mensaje de Florencia Torrente tras el cierre de Helicia

Las creadoras de Helicia aprovecharon el anuncio para agradecer especialmente a quienes acompañaron el crecimiento de la empresa y también estuvieron presentes en sus vidas personales.

“Queremos agradecerles a todas las personas que formaron parte, que nos ayudaron. No solo en el crecimiento de Helicia, sino en lo personal. Por tanto amor y tantas alegrías que nos dieron”, manifestó Torrente.

Antes del cierre definitivo, además, anunciaron que la tienda online ofrecerá descuentos en todos los productos, para que los clientes puedan adquirir los últimos artículos disponibles.

Araceli González apoyó a su hija tras la decisión

Tras conocerse la noticia, Araceli González utilizó sus redes sociales para acompañar públicamente a su hija y a Agustina Bruzon.

La actriz destacó el esfuerzo que ambas realizaron durante los años que estuvieron al frente de la marca y aseguró que el cierre no necesariamente representa un fracaso.

“Las amo tanto. Pelearon con tanta pasión y compromiso por su marca… no toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana”, escribió.

González también aprovechó para reflexionar sobre las dificultades que atraviesan los emprendimientos vinculados a la industria textil y destacó el compromiso de las jóvenes empresarias.

“Estas marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos”, sostuvo, y resaltó que existe una generación de emprendedores que apuesta sus recursos y esfuerzo a construir sus propios proyectos.

Por último, elogió el trabajo realizado por su hija y su socia a lo largo de estos años y destacó la calidad de los productos de Helicia.

“Mis gladiadoras valientes que en cada producto no solo daban diseño sino también calidad, además del respeto al cliente. Las amo, las respeto. Todo deja una enseñanza maravillosa”, expresó Araceli.

Aunque el cierre de Helicia marca el final de una etapa de 13 años, Torrente y Bruzon decidieron despedir el proyecto poniendo el foco en los recuerdos, los aprendizajes y el vínculo construido durante todo ese tiempo.