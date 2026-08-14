Julián Álvarez quedó afuera del último amistoso de Atlético de Madrid

Julián Álvarez regresó al Atlético de Madrid después de sus vacaciones posteriores al Mundial 2026 y completó sus primeros entrenamientos en Majadahonda. Sin embargo, su situación dentro del equipo continúa generando incertidumbre luego de que el delantero argentino manifestara públicamente su deseo de cambiar de club durante este mercado de pases.

La Araña se reincorporó al plantel junto a otros futbolistas que también habían tenido algunos días de descanso tras la Copa del Mundo. Su regreso se produjo después de que expresara en Estados Unidos que “lo mejor para todos es una transferencia”, en referencia a su futuro.

En paralelo, Barcelona habría presentado una oferta por el delantero, aunque la postura del Atlético de Madrid continúa siendo clara: la prioridad es retener al argentino.

Simeone dejó afuera a Julián Álvarez del último amistoso

El Atlético de Madrid viajó a Francia para disputar ante Olympique de Marsella el último amistoso de su pretemporada. Para ese encuentro, Diego Simeone decidió no incluir a Julián Álvarez en la convocatoria.

La ausencia del delantero, sin embargo, no habría sido una decisión exclusiva sobre su situación. El entrenador tampoco incluyó en la lista a Álex Baena, Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo, quienes, al igual que el argentino, se habían reincorporado recientemente a los entrenamientos.

Álvarez trabajó durante toda la semana junto al plantel profesional y ahora todas las miradas están puestas en su presencia para el debut del Atlético de Madrid en la temporada 2026/27.

El conjunto dirigido por Simeone comenzará su participación en La Liga el próximo miércoles 19 de agosto, cuando visite a Málaga.

La incógnita pasa por saber si la Araña finalmente continuará en Madrid o si el club aceptará negociar su salida antes del cierre del mercado.

Cuti Romero, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Mientras la situación de Julián Álvarez mantiene en vilo al Atlético, el club madrileño está a punto de sumar a otro campeón del mundo.

Cristian “Cuti” Romero será presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid después de que el conjunto español alcanzara un acuerdo con Tottenham por el defensor argentino.

Romero ya se encuentra en Madrid y aguarda la firma de su contrato y la oficialización del traspaso. El Atlético desembolsará 35 millones de euros por su pase, según la información difundida sobre la operación.

El defensor, que fue capitán del Tottenham y tuvo pasos destacados por Italia e Inglaterra, afrontará así su primera experiencia en el fútbol español y se pondrá a las órdenes de Simeone.