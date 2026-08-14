Trump prepara nuevas sanciones contra Irán para destrabar el estrecho de Ormuz

El gobierno de Donald Trump analiza una nueva ofensiva económica contra Irán con el objetivo de presionar a Teherán para que permita nuevamente la circulación de buques por el estrecho de Ormuz y contribuya a contener la escalada en los precios internacionales del petróleo.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y su equipo trabajan en un paquete integral de sanciones que busca profundizar el impacto sobre la economía iraní. La iniciativa fue solicitada por Trump luego de que las gestiones diplomáticas no lograran alcanzar un acuerdo que garantice la navegación por una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

La situación en Ormuz adquirió especial relevancia debido al control que ejerce Irán sobre el tránsito de embarcaciones entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Cualquier restricción sobre ese corredor genera consecuencias inmediatas en el mercado petrolero, debido al volumen de crudo y derivados que atraviesa diariamente la zona.

Desde el inicio de las hostilidades, el precio internacional del barril registró un incremento significativo, con subas estimadas de entre 16% y 21%. El impacto también comenzó a trasladarse al mercado estadounidense, aumentando la presión sobre la administración Trump.

El escenario representa además un desafío político para el presidente estadounidense, que busca mantener bajo control el costo de los combustibles de cara a las elecciones legislativas de medio término. Una prolongación de los precios elevados podría afectar el respaldo de los consumidores y complicar los objetivos electorales del oficialismo.

Frente a este panorama, Trump habría optado por evitar, al menos por ahora, una nueva escalada militar destinada a forzar la reapertura del estrecho. La estrategia apunta a utilizar el poder económico de Estados Unidos como mecanismo de presión.

La expectativa de la Casa Blanca es que las nuevas medidas contra Teherán generen las condiciones necesarias para retomar negociaciones indirectas y alcanzar un entendimiento que permita restablecer la navegación comercial.

El objetivo final es doble: reducir la capacidad económica de Irán y, al mismo tiempo, conseguir una salida diplomática que contribuya a normalizar el tránsito por Ormuz y aliviar la presión sobre los precios del petróleo.