Japón eleva la tensión con Rusia tras la visita de Putin a una isla disputada

El Gobierno de Japón expresó una fuerte protesta contra Rusia luego de que el presidente Vladímir Putin viajara a Iturup, una de las islas del archipiélago de las Kuriles que Tokio reclama como parte de sus denominados “Territorios del Norte”.

La visita del mandatario ruso se produjo este jueves y representa un nuevo capítulo en una disputa territorial que enfrenta a ambos países desde hace décadas. En Japón, la isla es conocida como Etorofu y se encuentra al norte del país, relativamente próxima a la isla de Hokkaido.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuestionó públicamente el desplazamiento de Putin y aseguró que su administración había pedido en varias oportunidades a Moscú que evitara realizar visitas oficiales a los territorios cuya soberanía es reclamada por Tokio.

“Como Gobierno de Japón, hemos solicitado reiteradamente a la parte rusa que el presidente se abstenga de visitar los Territorios del Norte”, señaló Takaichi durante una declaración ante la prensa.

La jefa de Gobierno agregó que Japón presentó una protesta formal y enérgica por la presencia de Putin en Iturup, al considerar que la visita desconoce la posición histórica de Tokio sobre el territorio.

La disputa por las Kuriles se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética tomó el control de varias islas del archipiélago. Japón mantiene desde entonces su reclamo sobre cuatro de ellas: Iturup, Kunashir, Shikotan y las islas Habomai.

El conflicto territorial también tuvo consecuencias diplomáticas durante décadas y dificultó la firma de un tratado de paz definitivo entre Japón y Rusia tras la Segunda Guerra Mundial.

La llegada de Putin a Iturup vuelve a poner el diferendo en el centro de la agenda bilateral y amenaza con profundizar las diferencias entre Tokio y Moscú, en un contexto internacional marcado además por el deterioro de las relaciones entre Rusia y los países aliados de Occidente.

Para el Gobierno japonés, la visita constituye una señal política de Moscú sobre el control efectivo de las islas, mientras que Rusia sostiene su soberanía sobre el territorio y rechaza las reclamaciones japonesas.