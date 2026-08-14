El entorno de Viotti en estado de shock

Hay noticias que caen como una piedra en un estanque. Y hay otras que directamente explotan como una bomba. La que llegó a la mesa de R24N pertenece, sin dudas, al segundo grupo.

Si la información que recibimos termina confirmándose con el paso del tiempo, la política rafaelina acaba de ingresar en una etapa completamente distinta. Porque no estamos hablando de un funcionario menor ni de un dirigente periférico. Estamos hablando del propio Leonardo Viotti, el hombre que hace apenas tres años llegó a la Intendencia con la promesa de cambiar la ciudad y que hoy, según una fuente de máxima confianza, estaría seriamente evaluando no buscar la reelección en 2027.

La conversación ocurrió el fin de semana pasado con una persona de su círculo más íntimo. No con un conocido. No con un dirigente ocasional. Con alguien de absoluta confianza.

Según pudimos reconstruir, Viotti habría sido sorprendentemente sincero.

"La verdad, estoy muy cansado. Hay días que no soporto más y me está desgastando mucho. No sé si voy a una reelección. Creo que el espacio tiene otras alternativas."

No hace falta ser un experto para entender el peso político de semejante confesión.

Quien escuchaba del otro lado no se quedó callado. Su respuesta fue inmediata.

"Le estás dejando el camino libre a Mársico, un verdadero traidor."

Y allí apareció otro dato todavía más explosivo.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción de esa charla reservada, Viotti habría deslizado que la relación con Maximiliano Pullaro atraviesa su peor momento.

"Con Maxi la relación está cada día más fría. Va a hacer todo para que Basso sea intendente. Yo en esa no me sumo. Mársico lo aplasta, no le dura ni un round."

Una frase que, de ser cierta, describe un escenario político completamente diferente al que públicamente muestran los protagonistas.

Pero la charla no terminó allí.

El intendente habría dejado abierta otra posibilidad para su futuro.

No seguir en Rafaela, sino buscar un lugar asegurado como diputado provincial.

"Son muchos años de lucha, tengo la batería muy baja. Hoy te digo que me bajo. Quizá cambie, pero hoy no tengo ganas."

Naturalmente, nadie puede asegurar hoy que esa decisión sea definitiva.

Faltan muchos meses. La política cambia todos los días. Las circunstancias modifican los estados de ánimo. Y no sería la primera vez que un dirigente anuncia un retiro para terminar compitiendo.

Pero tampoco sería serio minimizar semejante información.

En el entorno de Viotti, según pudimos saber, el impacto fue enorme. Nadie esperaba escuchar semejante nivel de agotamiento en quien todavía tiene un año largo de gestión por delante.

Ahora bien, también corresponde decir algo que en R24N jamás escondemos.

Estamos absolutamente convencidos de la confiabilidad de la fuente que nos transmitió el contenido de esa conversación. Pero también sabemos cómo funciona la política.

Y justamente por conocerla, somos plenamente conscientes de que nos buscaron para que esta información saliera a la luz.

La pregunta entonces deja de ser si la charla ocurrió.

La verdadera pregunta es quién decidió que dejara de ser un secreto.

Porque cuando una confidencia privada aparece cuidadosamente en manos de un medio de comunicación, pocas veces se trata de un accidente.

Generalmente responde a una estrategia.

Alguien quiso instalar un mensaje.

¿Fue un pedido de auxilio de un dirigente agotado?

¿Fue un movimiento interno para empezar a ordenar la sucesión?

¿Fue una advertencia dirigida a Pullaro?

¿O simplemente alguien decidió comenzar a escribir la historia del posviottismo?

Todavía no hay respuestas.

Pero sí hay una certeza.

Desde hoy, la continuidad política de Leonardo Viotti dejó de ser una obviedad.

Y cuando un intendente empieza a dudar públicamente —aunque sea en una charla privada— de competir por la reelección, todo el sistema político comienza automáticamente a moverse.