El Concejo aprobó diez proyectos en una sesión marcada por fuertes cruces políticos

El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló una extensa sesión ordinaria en la que quedaron nuevamente en evidencia las diferencias entre los tres bloques que integran el cuerpo legislativo. La jornada, realizada en el sexto piso del edificio municipal y con la presencia de estudiantes de cuarto año de las escuelas Misericordia y Joaquín Dopazo, en el marco del programa Concejo Joven, estuvo atravesada por intensos debates políticos.

Durante la reunión se aprobaron diez de los doce proyectos que habían obtenido despacho de comisión. Entre las iniciativas sancionadas hubo una ordenanza, seis minutas de comunicación y tres proyectos de resolución. En dos de los expedientes, el bloque de La Libertad Avanza decidió abstenerse.

Convenio sobre seguridad alimentaria

Luego del izamiento de la Bandera Nacional, los concejales aprobaron la ordenanza que ratifica el convenio celebrado entre la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y la Municipalidad de Rafaela.

El concejal Juan Scavino explicó que la medida permite formalizar el acto administrativo y garantizar la continuidad del convenio mediante el cual la Provincia delega en el municipio tareas de fiscalización.

La iniciativa fue aprobada por siete votos afirmativos y dos abstenciones de los concejales libertarios. Fabricio Dellasanta justificó la postura de su bloque al señalar que comerciantes del sector cuestionan el funcionamiento de los controles.

Según sostuvo, quienes cumplen con las normas reciben inspecciones permanentes, mientras que quienes desarrollan actividades de manera clandestina no son controlados. Por ese motivo decidió no acompañar el proyecto.

Seguridad y regreso de la PAT

Uno de los primeros debates de la mañana surgió a partir del pedido de informes impulsado por el bloque justicialista sobre la continuidad de la Policía de Acción Táctica (PAT) en Rafaela.

El concejal Maximiliano Postovit recordó que la fuerza había sido trasladada a Rosario durante 2024 y regresó este año tras distintos hechos de inseguridad. En ese marco pidió conocer cuál será el futuro del destacamento y reclamó que los efectivos permanezcan en la ciudad.

Desde el oficialismo, Juan Scavino respondió que la información será remitida por la Policía provincial y remarcó que la seguridad constituye una prioridad para la actual gestión municipal. Además cuestionó la actuación de la administración anterior y sostuvo que existen irregularidades heredadas.

Las respuestas generaron la reacción del concejal Juan Senn, quien criticó al oficialismo por centrar el debate en el pasado cuando, según afirmó, los vecinos atraviesan una situación preocupante en materia de inseguridad.

Debate por el crecimiento de la planta municipal

Otro de los pedidos de informes presentados por el justicialismo apuntó a conocer los detalles de las incorporaciones de personal realizadas durante 2025 y 2026.

La concejal Paz Caruso sostuvo que la planta municipal creció en 35 agentes respecto del año anterior pese a que más de la mitad del presupuesto se destina al pago de salarios y las cuentas del municipio presentan un fuerte déficit.

En respuesta, Scavino defendió las incorporaciones y aseguró que obedecen al crecimiento de los servicios municipales y a la incorporación de nuevo equipamiento, lo que demandó más personal operativo.

Desde La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta coincidió en la necesidad de conocer dónde cumplen funciones esos trabajadores y aseguró que existen empleados que perciben importantes salarios sin desempeñar tareas.

Limpieza y control en la Variante Rafaela

El Concejo también aprobó un pedido para que el Departamento Ejecutivo mantenga un plan permanente de limpieza de cunetas y banquinas sobre las colectoras de la Variante Rafaela, entre la Ruta Provincial 70 y el Complejo Ambiental.

Además, se solicitó reforzar los controles sobre los vehículos que transportan cargas hacia ese predio y establecer recorridos específicos para las empresas que ingresan habitualmente.

Pedido de información sobre radares

Los concejales Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta impulsaron una minuta para que el Ejecutivo informe la totalidad de los radares y dispositivos electrónicos de control de velocidad instalados sobre las rutas nacionales y provinciales que atraviesan el distrito Rafaela.

Durante el tratamiento del expediente, Dellasanta cuestionó la legalidad de numerosos controles de velocidad en la provincia y afirmó que muchos de ellos terminan convirtiéndose en herramientas de recaudación.

Homenaje a los excombatientes y desarrollo urbano

El cuerpo aprobó además una iniciativa presentada por Lisandro Mársico y Carla Boidi para que, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos, se gestione un reconocimiento a los excombatientes de Malvinas del departamento Castellanos durante la ceremonia de apertura prevista en Rafaela.

Los mismos concejales impulsaron otra minuta para que el Ejecutivo avance en un convenio urbanístico sobre un terreno ubicado entre las calles Constitución, Padre Dimas Mateos, Fader y Menchaca, con el objetivo de promover su urbanización conforme a la normativa vigente.

El regreso del tren volvió al centro del debate

Uno de los intercambios más extensos se produjo durante el tratamiento del proyecto de resolución mediante el cual el bloque UNIDOS solicita al Gobierno nacional, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a SOFSA que adopten las medidas necesarias para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros entre Retiro y Tucumán.

Lisandro Mársico recordó que el servicio permanece suspendido desde hace casi un año por el deterioro de las vías y cuestionó tanto la falta de inversiones de la concesionaria como los controles estatales.

Desde La Libertad Avanza, Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta coincidieron en la importancia del ferrocarril, aunque sostuvieron que la infraestructura requiere inversiones millonarias y que actualmente el Estado nacional prioriza la estabilización económica.

Mársico respondió que el proyecto no reclama nuevos subsidios sino que exige a la empresa concesionaria cumplir con las obligaciones asumidas para garantizar la seguridad del servicio.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada con siete votos afirmativos y dos abstenciones correspondientes al bloque libertario.

Equipos socioeducativos y medidores inteligentes

Sobre el cierre de la sesión, el Concejo aprobó un proyecto del bloque justicialista solicitando al Gobierno provincial reforzar el Equipo Socioeducativo de la Región III, cuya dotación permanece prácticamente sin cambios desde hace más de una década.

La concejal Valeria Soltermam advirtió que apenas diez profesionales atienden la demanda de más de 48.000 estudiantes distribuidos en 252 establecimientos educativos de los departamentos Castellanos y parte de Las Colonias.

Por último, también obtuvo respaldo un proyecto que solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) avanzar de manera progresiva en la instalación de medidores inteligentes para que los usuarios puedan conocer en tiempo real el consumo eléctrico de sus hogares.

Con la aprobación de esta última iniciativa concluyó una sesión extensa, en la que los pedidos de informes, la seguridad, el empleo municipal y el sistema ferroviario concentraron los principales cruces entre oficialismo, oposición y el bloque libertario.