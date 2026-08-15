El 15 de Agosto de 1914 el vapor Ancon se convierte en el primer buque en cruzar el canal de Panamá. Comienza a funcionar una de las obras mas ambiciosas de la historia humana. Desde el inicio de su construcción en noviembre de 1903, se excavan 24,4 millones de metros cúbicos de tierra en un ambiente plagado de tormentas, mosquitos y aludes que costó la vida a 5.609 de los 56.000 trabajadores contratados para la obra. Finalmente se completa un paso de 80 kilómetros de extensión que una los océanos Atlántico y Pacifico. El Canal reduce el tiempo y costo para el paso transoceánico, que antes debía realizarse en viajes de varias semanas a través del extremo sur de América. Con la ayuda de exclusas y compuertas, el tránsito por el Canal de Panamá demanda hoy entre 8 y 10 horas.