Las Leonas ponen primera en el Mundial de hockey con el sueño de ser campeonas

Las Leonas comenzarán este sábado su camino en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino, ubicado en el segundo puesto del ranking mundial, debutará ante Estados Unidos con el objetivo de volver a conquistar el título y sumar la tercera estrella mundialista de su historia.

El encuentro se jugará desde las 12.30 de Argentina en el Belfius Hockey Arena, ubicado en Wavre, Bélgica. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara llega a la competencia después de consagrarse campeón de la Copa Panamericana 2025 y de alcanzar la medalla de plata en el último Mundial, disputado en 2022.

Entre las principales figuras del plantel aparece Agustina Gorzelany, especialista en córners cortos y máxima goleadora de la Copa Panamericana, donde marcó diez tantos en cinco partidos. También serán importantes en ataque Brisa Bruggesser, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, Zoe Díaz y María José Granatto.

El fixture de Las Leonas en el Mundial

Argentina integra el Grupo B y tendrá tres partidos durante la primera fase. Después del debut ante Estados Unidos, el seleccionado enfrentará a Alemania el lunes 17 de agosto desde las 12 y cerrará su participación en la zona el miércoles 19, a partir de las 6, frente a Escocia.

Todos los encuentros de la primera fase se disputarán en el Belfius Hockey Arena.

El Mundial femenino y masculino cuentan con 16 seleccionados divididos en cuatro grupos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a una segunda instancia, en la que se formarán dos nuevos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo accederán directamente a las semifinales.

Países Bajos, anfitrión del torneo, aparece como uno de los grandes candidatos. El seleccionado neerlandés es el máximo ganador de la historia con nueve títulos y se consagró campeón en las últimas tres ediciones: 2014, 2018 y 2022.

El historial de Las Leonas ante Estados Unidos

El debut de Argentina será ante un rival conocido en la historia de los Mundiales. Las Leonas y Estados Unidos se enfrentaron en distintas ediciones de la competencia, con algunos partidos decisivos.

En el Mundial de 1994, Argentina se impuso 2-0 en semifinales. Doce años después, en 2006, volvió a ganar, esta vez por 2-1 en la fase de grupos. En 2014 empataron 2-2 durante la primera ronda y posteriormente el conjunto argentino se quedó con el partido por el tercer puesto tras imponerse 2-1, con dos goles de Luciana Aymar.

Actualmente, Estados Unidos ocupa el puesto 11 del ranking de la FIH, mientras que Argentina parte como uno de los principales candidatos al título.

La historia de Las Leonas en los Mundiales

El seleccionado argentino buscará conquistar su tercer campeonato mundial, después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010, ambos con Luciana Aymar como una de las grandes protagonistas.

Además, Argentina fue subcampeona en cuatro oportunidades: 1974, 1976, 1994 y 2022. También consiguió tres medallas de bronce, en 1978, 2006 y 2014.

En la última edición, disputada en 2022, Las Leonas alcanzaron nuevamente la final, pero cayeron 3-1 ante Países Bajos. Ahora, cuatro años después, el seleccionado argentino vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con el desafío de llegar hasta el partido decisivo y volver a levantar el trofeo.