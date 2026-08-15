Del Senado a la Casa de Gobierno: Michlig habló de su experiencia al frente de Santa Fe

Durante dos jornadas, Felipe Michlig quedó al frente del Poder Ejecutivo de Santa Fe ante el viaje del gobernador Maximiliano Pullaro a Chile. La experiencia le permitió al senador por el departamento San Cristóbal asumir temporalmente la conducción provincial y, al mismo tiempo, recorrer obras y mantener reuniones con integrantes del gabinete.

Para Michlig, el hecho tuvo un significado especial porque representó a un dirigente del interior, oriundo de Ambrosetti, ocupando por primera vez la máxima responsabilidad ejecutiva de la provincia, aunque fuera de manera transitoria.

El senador calificó la experiencia como “una gran responsabilidad y un alto honor” y destacó que, históricamente, los principales espacios de decisión estuvieron concentrados en dirigentes provenientes de las grandes ciudades, especialmente Santa Fe y Rosario.

Según relató, fue el propio Pullaro quien le pidió que durante su ausencia se instalara en la Casa de Gobierno y utilizara su despacho. La indicación llegó durante una recorrida por distintas localidades del departamento San Cristóbal, donde ambos habían participado de actividades oficiales.

Una mirada más amplia de la provincia

Durante esas 48 horas, Michlig mantuvo reuniones con funcionarios de distintas áreas, entre ellos los responsables de Economía, Gobierno, Igualdad y Desarrollo, además del secretario General de la Gobernación.

El paso por la Casa Gris también le permitió acceder a información sobre el avance de las obras que lleva adelante la administración provincial. En ese marco, recorrió seis proyectos en la ciudad de Santa Fe, entre ellos infraestructura vinculada a los Juegos Suramericanos, el puente Santa Fe-Santo Tomé, la nueva unidad penitenciaria de Recreo y obras en el Hospital de Niños.

También visitó la estación policial del Parque Garay y el Instituto Superior del Profesorado Nº 8, entre otros puntos de la capital provincial.

Michlig remarcó que conocer las obras directamente le permitió ampliar su perspectiva. Como senador departamental, explicó, buena parte de su tarea está enfocada en las necesidades de San Cristóbal, mientras que la responsabilidad al frente del Ejecutivo exige una mirada sobre el conjunto del territorio santafesino.

“Hay que estar in situ para ver lo que es”, sostuvo al referirse a la diferencia entre recibir información sobre los proyectos y comprobar personalmente su evolución.

Una inversión millonaria en obra pública

Otro de los datos que destacó durante su paso por la Gobernación fue la planificación de la inversión provincial. De acuerdo con lo que le transmitió el ministro de Economía, Pablo Olivares, Santa Fe proyecta para el primer semestre del próximo año una inversión en obra pública superior al billón de pesos.

Michlig señaló que ese desembolso deberá convivir con otras obligaciones del Estado provincial, como el financiamiento de los sistemas educativo y sanitario, las políticas de seguridad, el pago de salarios y las jubilaciones.

También valoró el sistema de seguimiento de obras implementado por la administración de Pullaro, que permite controlar los niveles de ejecución y analizar la distribución de las inversiones en los distintos departamentos y localidades.

“No estoy pensando en ser candidato”

La experiencia al frente del Ejecutivo también abrió una pregunta inevitable sobre el futuro político de Michlig y la posibilidad de que aspire a la Gobernación.

El senador descartó esa posibilidad y aseguró que no está pensando en una candidatura para suceder a Pullaro.

Michlig sostuvo que se considera parte de un equipo de trabajo y que su objetivo está puesto en cumplir con la responsabilidad que actualmente tiene. En esa línea, remarcó que existen numerosas demandas y expectativas de los santafesinos que requieren que los dirigentes se concentren en la gestión.

Para el legislador, las dos jornadas en la Casa de Gobierno significaron además una oportunidad de aprendizaje y una forma diferente de observar la realidad provincial. Una experiencia que, según reconoció, le permitió conocer de primera mano el funcionamiento del Ejecutivo y reforzó su valoración del trabajo que lleva adelante la actual administración.