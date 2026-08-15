Francisco de Santibañes fue reelegido al frente del CARI para el período 2026-2029

Francisco de Santibañes continuará como presidente del CARI durante el período 2026-2029.

La propuesta para su reelección fue impulsada por Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón.

Carola Ramón, Lila Roldán Vázquez y Victoria Costoya ocuparán la vicepresidencia, la secretaría general y la tesorería.

El Comité Ejecutivo incorporó a Juan Battaleme Martínez y Sofía del Carril como vocales, junto con otros referentes.

Santibañes también preside CEPAS, una red internacional que reúne centros de pensamiento de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Buenos Aires será sede en mayo de 2027 de la conferencia anual de CEPAS, en una actividad destinada a profundizar el debate sobre los desafíos internacionales.

Francisco de Santibañes fue reelegido por aclamación como presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) para el período 2026-2029. La continuidad al frente de la institución se definió durante las asambleas ordinaria y extraordinaria, en las que también quedó establecida la nueva composición del Comité Ejecutivo y se aprobaron distintas incorporaciones a los órganos de conducción.

La propuesta para que Santibañes continuara en la presidencia fue impulsada por los expresidentes del CARI Adalberto Rodríguez Giavarini y José Octavio Bordón. De esta manera, el especialista en relaciones internacionales continuará liderando una institución dedicada al análisis de los principales acontecimientos de la política exterior y de los escenarios estratégicos que impactan sobre la Argentina y la región.

Junto con la reelección se definió la integración del Comité Ejecutivo para los próximos tres años. Carola Ramón ocupará la vicepresidencia, mientras que Lila Roldán Vázquez asumirá como secretaria general y Victoria Costoya quedará a cargo de la tesorería.

A la conducción también se incorporaron Juan Battaleme Martínez y Sofía del Carril como vocales. El Comité Ejecutivo quedó además integrado por Frida Armas Pfirter, Gustavo Béliz, Marcos Bulgheroni, Marita Carballo, Ricardo Lagorio, Beatriz Nofal, Fulvio Pompeo, Ana María Ramírez, Jesús Rodríguez y Fernando Straface.

La renovación institucional incluyó además tres nuevas incorporaciones al Comité Consultivo. Se sumaron Sebastián Bagó, Marcela Cristini y Federico Pinedo, ampliando así la participación de especialistas y referentes provenientes de distintos ámbitos vinculados con las relaciones internacionales, la economía, la política y el análisis estratégico.

Durante la Asamblea Extraordinaria también fueron designados nuevos consejeros titulares. La nómina quedó conformada por Amalia Amoedo, Diego Badaloni Giner, Enrique Candioti, Ezequiel Herszage, Gabriela Martinic, Alejandra Rodríguez Galán y Daniela Varela.

La continuidad de Santibañes al frente del CARI se produce además mientras mantiene otra responsabilidad de alcance regional. En mayo pasado asumió la presidencia de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), una organización que reúne a ocho instituciones académicas y think tanks de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre los integrantes de CEPAS se encuentran el propio CARI, el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), el Atlantic Council, CLAPES UC, Fedesarrollo, el Real Instituto Elcano, México Evalúa y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Al asumir esa función, Santibañes planteó que el escenario internacional atraviesa una etapa de mayor complejidad y competencia, lo que exige profundizar la cooperación entre centros de pensamiento y elevar la calidad de los análisis estratégicos. En esa línea, destacó la necesidad de fortalecer la presencia argentina en los debates globales y los vínculos entre América Latina y los principales espacios de reflexión internacional.

Una de las próximas actividades de CEPAS tendrá como sede a Buenos Aires. La conferencia anual de la red se realizará en mayo de 2027, un encuentro que Santibañes considera una oportunidad para posicionar al país como ámbito de discusión sobre los principales desafíos hemisféricos y globales.

En paralelo, durante la Asamblea Ordinaria del CARI se presentó un resumen de las actividades académicas desarrolladas durante el último año. También fueron aprobadas la memoria institucional y el balance financiero de la entidad.

La trayectoria de Santibañes combina su actividad institucional con el trabajo académico y la producción de investigaciones sobre política exterior. Entre sus publicaciones se encuentran La Argentina y el Mundo, La Rebelión de las Naciones, La Argentina después de la Tormenta y Estrategia Argentina. También ha participado en publicaciones especializadas dedicadas a cuestiones estratégicas, militares y geoeconómicas.

Al concluir las asambleas, el presidente reelecto destacó el trabajo de quienes participan de la institución y agradeció especialmente el compromiso de las autoridades, miembros y directores de los distintos comités. La nueva etapa al frente del CARI estará atravesada por un escenario internacional caracterizado por mayores tensiones y por la necesidad de ampliar la participación argentina en los debates sobre el futuro del sistema global.