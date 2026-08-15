Vidal cuestionó al Gobierno por la morosidad y reclamó una respuesta frente al avance del endeudamiento

María Eugenia Vidal cuestionó que el Gobierno considere la morosidad un problema exclusivamente privado.

La mora en el pago de créditos alcanzó el 17,5% en junio de 2026.

Alrededor de 20 millones de argentinos mantienen algún tipo de endeudamiento y unos 5 millones registran atrasos.

Vidal vinculó el aumento de la mora con el encarecimiento del crédito y las políticas monetarias del Banco Central.

El Gobierno rechaza una asistencia estatal y sostiene que intervenir generaría riesgo moral y trasladaría costos a otros contribuyentes.

La morosidad presenta fuertes diferencias según el tipo de acreedor y la provincia, con niveles especialmente elevados en créditos no bancarios.

La referente del PRO, María Eugenia Vidal, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de considerar la creciente morosidad de los hogares como un problema exclusivamente privado y sostuvo que el Estado no puede desentenderse de una situación que, según su interpretación, también está vinculada con las políticas monetarias implementadas durante los últimos meses.

La discusión volvió a tomar fuerza luego de que la morosidad en el pago de créditos alcanzara el 17,5% en junio de 2026. El dato expone las dificultades que atraviesan numerosos hogares para cumplir con sus obligaciones financieras y abrió una disputa política sobre el alcance que debería tener la intervención estatal frente al deterioro de la capacidad de pago.

Vidal planteó que el problema tiene una dimensión mucho mayor que la relación contractual entre bancos y clientes. Según señaló, alrededor de 20 millones de argentinos mantienen algún tipo de endeudamiento, mientras que unos 5 millones registran atrasos en sus pagos. A esto se suma un fuerte incremento del endeudamiento familiar, que se habría multiplicado por 4,9 durante los últimos 18 meses, de acuerdo con un informe elaborado por la Universidad Austral junto con la consultora EcoGo.

Para la dirigente del PRO, la explicación no puede limitarse a responsabilizar a quienes tomaron los créditos. Su argumento apunta directamente al contexto financiero en el que se produjo el endeudamiento y, particularmente, al aumento de las tasas de interés. Según su análisis, el encarecimiento del financiamiento tuvo un impacto significativo sobre las cuotas y deterioró todavía más la capacidad de pago de quienes ya tenían ingresos comprometidos.

Vidal sostuvo que el incremento de las tasas no puede ser considerado un fenómeno completamente ajeno a la acción del Estado, debido al papel que desempeñan las decisiones del Banco Central sobre las condiciones monetarias. Desde esa perspectiva, la dirigente considera que existe una responsabilidad pública en el escenario que terminó derivando en mayores niveles de incumplimiento.

La presidenta de la Fundación Pensar también vinculó la expansión de la mora con problemas más profundos de la economía argentina. En su interpretación, el crecimiento de los atrasos constituye un síntoma de ingresos insuficientes y de dificultades para acceder a empleos de calidad. El problema del crédito, de esta manera, sería apenas una manifestación de una situación económica más amplia que afecta la capacidad de consumo y ahorro de las familias.

La posición de Vidal choca directamente con la postura adoptada por el Gobierno. El presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de implementar medidas de asistencia estatal para los deudores y sostuvo que quienes solicitaron los préstamos deben asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas. Desde esa perspectiva, intervenir en las relaciones entre acreedores y deudores implicaría trasladar el costo a otros contribuyentes.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se expresó en una línea similar y defendió la decisión de evitar asignaciones discrecionales de recursos para solucionar el problema. El argumento oficial se centra en el denominado riesgo moral: si el Estado interviene para cubrir las consecuencias de decisiones financieras privadas, podría generar incentivos para asumir riesgos mayores en el futuro.

El Gobierno también advierte que una intervención directa podría producir efectos no deseados sobre el funcionamiento del sistema financiero. En lugar de subsidios o rescates, la estrategia oficial apunta a que bancos y clientes negocien mecanismos de refinanciación y encuentren soluciones dentro del ámbito privado.

Sin embargo, las cifras muestran que el fenómeno presenta características diferentes según el tipo de acreedor. Los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos, registran niveles de mora cercanos al 48%. En el segmento de tarjetas no bancarias, el indicador llega al 33%, mientras que los llamados neobancos presentan una tasa cercana al 23%.

Las diferencias también aparecen entre las distintas provincias. Santa Cruz registra la mayor proporción de adultos con atrasos en sus pagos, con un 22%, mientras que La Rioja concentra alrededor del 24% del total de la deuda en mora.

La discusión plantea así dos interpretaciones enfrentadas. El Gobierno sostiene que intervenir supondría socializar pérdidas derivadas de decisiones privadas y generar riesgos para el sistema financiero. Vidal, en cambio, considera que la magnitud del endeudamiento y el impacto de las políticas monetarias justifican una mirada diferente.

El desafío consiste en determinar si la refinanciación privada será suficiente para contener el deterioro o si el aumento de la mora terminará afectando el consumo, el crédito y la actividad económica. Mientras tanto, el debate político continuará girando alrededor de una pregunta central: hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando las condiciones generales de financiamiento están determinadas, en buena medida, por decisiones de política económica.