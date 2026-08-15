La angustia de la madre del futbolista argentino detenido por el ICE

El futbolista argentino Matías Pourrain permanece detenido en Estados Unidos luego de haber sido arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Fort Lauderdale. El jugador se encontraba a punto de viajar junto a sus compañeros del Miami United FC rumbo a Los Ángeles, donde debían disputar un partido.

En medio de la incertidumbre por su situación migratoria, su madre, María, pidió que sea liberado y denunció las condiciones en las que permanece detenido, a las que calificó como de “hacinamiento”.

“Está mejor que los primeros días. Estuvo con todas las personas que pueden estar paradas en cinco metros cuadrados. No comió ni se bañó por días. No le dieron sus cosas. Es terrible lo que le están haciendo. Está en condiciones de hacinamiento”, relató la mujer.

Además, contó que la familia atravesó varios días sin poder comunicarse directamente con el futbolista y que fueron personas vinculadas al club quienes les informaron sobre lo ocurrido.

“El club puso una abogada. La esposa de él está en comunicación con ella todo el tiempo. Ahí supimos. Nos avisaron los compañeros del equipo. No pudimos hablar, pero con una aplicación pude contactarlo”, explicó.

Qué dijo la familia sobre la situación migratoria de Matías Pourrain

La madre del futbolista sostuvo que su hijo había realizado los trámites correspondientes para permanecer legalmente en Estados Unidos y aseguró que cuenta con un permiso de trabajo mientras espera la resolución de su situación migratoria.

“Tiene su permiso de trabajo y la documentación americana en proceso. Su forma de manejarse es esa. Él hizo todo lo que corresponde. Hace tres años que está pendiente. Nunca lo llamaron”, afirmó.

Según su relato, Pourrain contaba con autorización para continuar desarrollando sus actividades mientras su trámite permanecía pendiente.

La situación generó preocupación en la familia, especialmente por las condiciones en las que permanece detenido. “No me puedo imaginar que tiene frío, hambre, que no puede hablar con nadie”, expresó María entre lágrimas.

También contó que el jugador le transmitió la preocupación de algunos de sus compañeros de equipo: “Cuatro compañeros del equipo tenían miedo. Me dijo: ‘Los pibes no se animan a viajar. Tienen todo en regla como yo’. Él por animarse a viajar por la final está así”.

Cuándo podría quedar en libertad Matías Pourrain

Sobre los próximos pasos en el proceso, la madre del futbolista explicó que la audiencia está prevista para el miércoles 19 y que allí se analizará la posibilidad de establecer una fianza.

“Lo que sabemos es que el miércoles 19 es la audiencia. Le piden poner a una persona americana como responsable”, explicó.

Según detalló, una vez que se determine la fianza y sea abonada, Pourrain podría recuperar la libertad mientras continúa el proceso migratorio.

“Cuando pague la fianza, saldría como si nada hubiera pasado”, sostuvo.

Quién es Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE

Matías Pourrain comenzó su carrera en Real Pilar y formó parte del plantel que protagonizó el histórico triunfo ante Vélez en la Copa Argentina 2019.

Posteriormente, el futbolista emigró a Estados Unidos y pasó por distintos equipos, entre ellos Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon.

Actualmente integra el plantel de Miami United FC, además de haber participado en la Baller League, una competencia de fútbol 6.