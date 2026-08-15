El DT de Inter Miami contó cómo está Messi tras la muerte de su papá

Lionel Messi está en duda para el próximo partido del Inter Miami, que este sábado visitará a Nashville por una nueva fecha de la MLS. Aunque todo indica que el capitán argentino viajará con el plantel, el entrenador Javier Mascherano adelantó que su regreso a la actividad será progresivo tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

“Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro”, explicó el técnico ante los medios durante el entrenamiento del viernes.

Según informó la agencia EFE, la intención del cuerpo técnico es llevar de a poco al rosarino después del fuerte impacto emocional que significó la muerte de su padre. La decisión final sobre si Messi jugará o no quedará en manos del propio futbolista.

Messi volvió ante León después de la muerte de su padre

El capitán del Inter Miami regresó a las canchas esta semana, apenas unos días después del fallecimiento de Jorge Messi. Ingresó en el segundo tiempo del partido ante León por la Leagues Cup, aunque no pudo evitar la derrota por 3-2 que dejó eliminado al conjunto estadounidense.

Ahora, el equipo de Florida buscará recuperarse en la MLS, su principal objetivo para lo que resta de la temporada.

Inter Miami viajará a Tennessee para visitar a Nashville este sábado desde las 21:30 de Argentina. El conjunto local lidera la Conferencia Este y la clasificación general de la MLS con 40 puntos, mientras que Las Garzas ocupan el segundo lugar con 38.

Por eso, una victoria le permitiría al equipo de Messi alcanzar la cima y dejar atrás los últimos resultados adversos.

Las otras dudas del Inter Miami

Messi no es la única incógnita para el encuentro. También está en duda el argentino Germán Berterame, quien no volvió a jugar desde el fuerte golpe que sufrió durante el partido ante Montreal el pasado 25 de julio y que obligó a su traslado a un hospital.

La buena noticia para el conjunto de Florida es que Luis Suárez estará disponible. El delantero uruguayo no disputó ninguno de los tres encuentros de la Leagues Cup debido a la sanción que arrastra por haber escupido a un rival durante la final de la edición anterior.

La MLS, el gran objetivo del Inter Miami

Tras la eliminación de la Leagues Cup, la MLS se convirtió en la principal oportunidad del Inter Miami para conquistar un título importante esta temporada.

Además, el equipo de Messi todavía tendrá otro desafío internacional en septiembre: disputará la Campeones Cup frente a Cruz Azul de México.

Por ahora, todas las miradas estarán puestas en Nashville y en la decisión de Messi, quien podría volver a sumar minutos o continuar con su recuperación después de una semana especialmente difícil en lo personal.