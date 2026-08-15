La Fórmula 1 sorprendió a Franco Colapinto con un reconocimiento antes de volver a las pistas

Franco Colapinto fue una de las figuras que más creció durante la primera mitad de la temporada de Fórmula 1. Sus actuaciones en Alpine no solo llamaron la atención de los equipos y especialistas, sino que también tuvieron un reconocimiento dentro del juego oficial de la categoría: su valor en el F1 Fantasy aumentó considerablemente.

Cuando comenzó el campeonato, el piloto argentino tenía una cotización de 6 millones dentro del presupuesto disponible para los jugadores. Actualmente, su valor ascendió a 11,2 millones, casi el doble del inicial.

Además, Colapinto acumuló 123 puntos para los usuarios que lo incluyeron en sus equipos. El argentino está presente en el 19% de los equipos del Fantasy, una cifra que refleja el interés que generó su rendimiento durante la primera parte del campeonato.

El reconocimiento llega en un momento particular para Colapinto, que todavía busca asegurarse su continuidad en la Fórmula 1. En ese contexto, los fanáticos interpretaron el fuerte aumento de su cotización como un reflejo de las buenas actuaciones que tuvo durante la temporada.

Cómo funciona el Fantasy de la Fórmula 1

El F1 Fantasy es el juego oficial de la categoría y permite a los fanáticos crear su propio equipo para competir con otros usuarios en función de lo que ocurre durante cada Gran Premio.

Para formar una escudería, cada participante cuenta con un presupuesto virtual de 100 millones de dólares. Con ese monto debe seleccionar cinco pilotos y dos constructores, por lo que la estrategia consiste en encontrar la mejor combinación posible sin superar el límite disponible.

En 2026, además, cada usuario puede tener hasta tres equipos, que participan en la clasificación global.

Una vez conformado el equipo, los jugadores obtienen puntos según el rendimiento real de los pilotos y las escuderías durante todo el fin de semana. La puntuación no depende únicamente del resultado de la carrera: también se tienen en cuenta factores como la clasificación, las posiciones ganadas, los adelantamientos, la vuelta rápida, el reconocimiento al Piloto del Día y el desempeño en los boxes.

Los pilotos suman puntos de acuerdo con su posición final en el Gran Premio y pueden conseguir unidades adicionales por adelantamientos y posiciones ganadas. También existen bonificaciones vinculadas a la vuelta rápida y al Piloto del Día.

Por el contrario, los abandonos, las descalificaciones y otros resultados negativos pueden provocar una importante pérdida de puntos.

Los constructores también cumplen un papel clave, ya que su puntuación surge del rendimiento de sus dos pilotos y de distintos aspectos del fin de semana, como la clasificación y las paradas en boxes. Por eso, elegir correctamente las dos escuderías resulta tan importante como seleccionar a los cinco pilotos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima cita para Franco Colapinto será el Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la actividad de la Fórmula 1.

El viernes 21 de agosto comenzará la actividad con la única práctica libre del fin de semana. Ese mismo día se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint.

El sábado 22 será el turno de la sprint y la clasificación para el Gran Premio, mientras que el domingo 23 se disputará la carrera principal en el circuito neerlandés.