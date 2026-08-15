El gesto romántico de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel antes del casamiento

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una nueva etapa en su relación después de confirmar públicamente su compromiso. La cantante fue quien compartió la noticia en sus redes sociales, donde mostró el anillo y publicó un video con algunos momentos de este nuevo capítulo junto al futbolista.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini al acompañar las imágenes.

La artista también contó que durante su viaje a París comenzó a avanzar con algunos detalles vinculados a su boda, entre ellos la elección de su vestido de novia. De Paul, por su parte, celebró públicamente el compromiso y compartió su felicidad por el futuro que planean construir juntos.

La romántica sorpresa de Rodrigo De Paul para Tini Stoessel

En medio de los preparativos, Rodrigo De Paul sorprendió al publicar un álbum de fotos junto a Tini. Entre las imágenes, una en particular llamó la atención por la romántica escena que preparó para la cantante.

La postal mostró una habitación decorada especialmente para una noche romántica, con una iluminación tenue y numerosos detalles.

En el lugar se podían observar globos dorados y blancos, algunos sostenidos con largas cintas, además de varias velas distribuidas por el ambiente. Sobre el piso también había pétalos de rosas, mientras que la cama estaba decorada con flores y un enorme oso de peluche completaba la escena.

La publicación rápidamente generó repercusiones entre los seguidores de la pareja, que atraviesa uno de los momentos más importantes desde que comenzó su relación.

Cuándo y dónde sería la boda de Tini y Rodrigo De Paul

Mientras Tini y De Paul avanzan con los preparativos, comenzaron a trascender algunos detalles sobre la celebración.

Según se informó en Puro Show, la pareja tendría previsto casarse el 19 de diciembre en Dock Haras, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. El lugar ya fue elegido anteriormente por reconocidas parejas del mundo del espectáculo para realizar sus celebraciones.

También comenzaron a circular algunos nombres que podrían integrar la lista de invitados.

Por el lado de Tini, entre las figuras mencionadas aparecen Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui, personas cercanas a la cantante.

En cuanto al círculo de Rodrigo De Paul, se especula con la presencia de importantes figuras del fútbol, entre ellas Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de David Beckham y Victoria Beckham.

También tendrían un lugar especial Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes fueron protagonistas de un momento significativo en la historia de amor de Tini y De Paul.