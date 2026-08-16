Eva Bargiela respondió a Facundo Moyano tras sus polémicas declaraciones sobre su matrimonio

En los últimos días, Facundo Moyano volvió a hablar públicamente sobre el episodio que protagonizó semanas atrás con su novia, Candela Arizaga, y realizó distintas entrevistas televisivas para dar su versión de lo ocurrido. En una de esas apariciones, el sindicalista se refirió a su matrimonio con Eva Bargiela y lanzó una polémica frase: “Le quedó grande el título de esposa”.

La declaración no pasó desapercibida y llegó rápidamente a oídos de la modelo. Consultada por el cronista de Sálvese quien pueda (América), Rodrigo Bar, Bargiela respondió a los dichos de su exmarido y aseguró que no tiene intención de entrar en una disputa pública.

“No sabía que había hablado de mí. Yo sé que él está pasando por un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Para limpiarme a mí, no necesito tirarle tierra a nadie”, expresó.

En ese sentido, defendió su manera de haber llevado sus relaciones y agregó: “En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja. Obviamente, tendré mis errores como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible. Del otro lado no sé si podrán decir lo mismo, pero no me interesa hablar del tema”.

Eva Bargiela habló de su relación con Facundo Moyano

La modelo también se refirió a todo lo que ocurrió durante su relación con el sindicalista y cuestionó la percepción que existe sobre la vida privada de las personas públicas.

“La gente cree que sabe todo, pero no se sabe ni el 1%”, sostuvo Bargiela. Además, explicó que las cuestiones vinculadas a su matrimonio las trató en ámbitos privados y profesionales: “Todo lo que tuve que hablar lo hablé en terapia o con mi abogada y lo presenté en la Justicia”.

Sobre aquella etapa, reconoció que atravesó momentos difíciles, aunque aseguró que logró dejarlos atrás.

“La pasé muy mal, eso estuvo a la vista en ese momento, pero gracias a Dios la vida me puso en mi camino”, recordó.

Y agregó: “Entiendo que uno cuando está en un mal momento habla desde el enojo, desde el rencor, pero no tiene nada que ver conmigo. Nada de lo que le esté pasando a él tiene que ver conmigo y no tengo por qué recibir efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás”.

Eva Bargiela volvió a marcar distancia de su exmarido

No es la primera vez que Bargiela evita entrar en polémicas por las declaraciones de Moyano. En una entrevista anterior con Intrusos (América), la modelo había dejado en claro que considera su relación con el sindicalista una etapa terminada.

“Te pido un millón de disculpas, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso, no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo ya”, había expresado.

Incluso, sostuvo que continuar hablando de su exmarido le resulta incómodo por su presente personal: “Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia, mi pareja. Tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz, tengo un bebé sano”.

En aquella oportunidad, también había sido contundente: “No me interesa nada Facundo, ni lo que puedas llegar a decir. No tiene que ver conmigo hace mucho tiempo. Fue una etapa de mi vida que ya pasó, gracias a Dios, y ya está atrás”.

Finalmente, Bargiela destacó el momento que atraviesa actualmente: “Yo tengo un presente hermoso, tanto personal como laboral. Yo la pasé mal en un momento porque, nada, son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se acomodó, se encauzó”.

“Estoy muy contenta, con mucho trabajo. Así que estoy con un presente muy lindo”, concluyó.