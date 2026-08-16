Se conoció cuánto cobró Margot Robbie por protagonizar “Barbie” y la cifra sorprendió

De acuerdo con un informe especial publicado por el medio especializado en Hollywood Variety, Margot Robbie habría recibido al menos 50 millones de dólares por su trabajo en Barbie, la exitosa película estrenada en 2023 que protagonizó y también produjo.

La cifra incluye su participación como actriz y productora y vuelve a poner el foco sobre el millonario negocio que generó la película dirigida por Greta Gerwig. Sin embargo, también se convirtió en uno de los puntos de conflicto a la hora de negociar una posible secuela.

Según fuentes cercanas a la producción citadas por Variety, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, se habría negado a mejorar las condiciones económicas del equipo principal, integrado por Robbie, Gerwig, Ryan Gosling y Noah Baumbach.

El estudio habría realizado al menos seis propuestas diferentes, pero ninguna habría sido aceptada por el equipo creativo. Una de ellas, incluso, habría alcanzado una cifra récord para Warner, aunque el monto total no fue revelado.

El problema radica en que, aunque la suma resulta muy elevada al considerar al equipo completo, la compensación individual sería menor que las cifras que ahora pretenden negociar algunos de sus integrantes.

En el caso de Robbie, las fuentes aseguran que buscaría superar los 50 millones de dólares, mientras que Ryan Gosling, quien interpretó a Ken y recibió una nominación al Oscar por su actuación, pretendería cobrar al menos 20 millones.

Qué pasa con la secuela de Barbie

La segunda película de Barbie se encuentra actualmente frenada por las negociaciones entre Warner Bros. y el equipo creativo. De acuerdo con Variety, si las partes no alcanzan un acuerdo, los derechos cinematográficos podrían volver a Mattel, que tendría la posibilidad de otorgar la licencia de la marca a otro estudio.

Además, Greta Gerwig y Noah Baumbach ya tendrían una idea para la continuación, aunque no estarían dispuestos a presentársela a Warner hasta que sus contratos estén firmados.

El interés del estudio por concretar una segunda parte tiene una explicación: Barbie se convirtió en uno de los mayores éxitos de su historia y recaudó más de 1.400 millones de dólares en todo el mundo.

Gerwig había manifestado anteriormente su entusiasmo por volver a trabajar con el elenco. “La idea de volver a estar con ese grupo de personas es muy emocionante”, había expresado durante un evento.

Robbie, en cambio, había sido más cautelosa respecto de una posible continuación. A fines de 2023, la actriz señaló que la película original no había sido pensada como una trilogía y destacó el compromiso de Gerwig con el proyecto.

Por ahora, el futuro de Barbie 2 depende de que Warner y las principales figuras de la producción logren llegar a un acuerdo económico.