Las Leonas igualaron 1-1 ante Estados Unidos en su debut por el Mundial de Hockey 2026

Las Leonas igualaron 1-1 ante Estados Unidos en su estreno en el Mundial de hockey sobre césped 2026, que se disputa en Países Bajos y Bélgica. El encuentro se jugó en el Belfius Hockey Arena, bajo un intenso calor de 34 grados.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara dominó buena parte del partido y generó las ocasiones más peligrosas, pero no logró aprovechar sus oportunidades y terminó repartiendo puntos con el conjunto norteamericano.

Argentina comenzó mejor y rápidamente llevó el juego al campo rival. Majo Granatto y Julieta Jankunas fueron algunas de las principales armas ofensivas del equipo argentino durante los primeros minutos.

La apertura del marcador llegó en el primer cuarto. Después de una gran acción individual de Victoria Granatto, Brisa Bruggesser apareció por el segundo palo y definió para poner el 1-0 a favor de Las Leonas.

Estados Unidos reaccionó y encontró el empate

Las Leonas mantuvieron la iniciativa durante buena parte del encuentro, pero Estados Unidos aprovechó una de sus principales oportunidades para llegar al empate.

A los 26 minutos, Madeleine Zimmer ingresó por el sector derecho y, después de una serie de rebotes dentro del área argentina, Emma DeBerdine apareció para convertir el 1-1.

A partir de entonces, Argentina volvió a tomar el control y buscó recuperar la ventaja, especialmente a través de los córners cortos.

Sin embargo, Kelsey Bing se convirtió en una de las grandes figuras del partido. La arquera estadounidense respondió ante los intentos de Agustina Gorzelany y Milagros Alastra y sostuvo la igualdad con varias intervenciones importantes.

Las Leonas buscaron hasta el final, pero no pudieron ganar

En el último tramo del partido, Estados Unidos también tuvo algunas oportunidades para quedarse con la victoria. Cristina Cosentino respondió con seguridad ante un peligroso córner corto y evitó que las norteamericanas se pusieran en ventaja.

Las Leonas insistieron hasta el final y tuvieron el dominio territorial durante varios pasajes, pero la falta de efectividad les impidió conseguir los tres puntos en el debut.

De esta manera, Argentina comenzó el Mundial con un empate 1-1 ante Estados Unidos y sumó su primer punto en la competencia.