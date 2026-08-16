Thiago Tirante le ganó a Djokovic en el Master 1000 de Cincinnati

Thiago Tirante protagonizó una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar a Novak Djokovic por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda. El tenista platense, que atraviesa el mejor momento de su carrera, logró así el triunfo más destacado de su trayectoria y avanzó a la tercera ronda del torneo.

El argentino, ubicado en el puesto 50 del ranking mundial, necesitó dos horas y 44 minutos para remontar un partido que comenzó de la peor manera. Djokovic se quedó con el primer set con autoridad, pero Tirante reaccionó a tiempo, elevó su nivel y se quedó con los dos parciales siguientes para concretar un triunfo histórico.

El encuentro tuvo además un condimento físico para el serbio. Durante el comienzo del segundo set, Djokovic solicitó atención médica después de un extenso game y mostró dificultades para afrontar las altas temperaturas y la humedad de Cincinnati. Tirante mantuvo la concentración, aprovechó el momento y terminó sellando una victoria inolvidable.

Tirante se metió en un selecto grupo de argentinos que vencieron a Djokovic

Con su triunfo en Cincinnati, Tirante se convirtió en el cuarto argentino en conseguir una victoria ante Djokovic, después de Guillermo Coria, David Nalbandian y Juan Martín del Potro.

El primero en lograrlo fue Guillermo Coria, en Roland Garros 2005. Aquella vez, el partido terminó con el retiro del serbio cuando el argentino se imponía 4-6, 6-2 y 3-2.

Dos años después, David Nalbandian protagonizó una de las victorias más importantes de un argentino frente a Djokovic. Lo venció en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2007, torneo en el que también derrotó a Rafael Nadal y Roger Federer antes de consagrarse campeón.

El que más veces pudo vencer al serbio fue Juan Martín del Potro, con cuatro triunfos. El primero llegó en las semifinales de la Copa Davis 2011, en Belgrado. Luego lo superó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el Masters 1000 de Indian Wells 2013 y nuevamente en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ahora, Tirante se suma a ese grupo selecto con una victoria oficial y nada menos que en un Masters 1000.

Thiago Tirante va por más en Cincinnati

La aventura del argentino no termina con la eliminación de Djokovic. En la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, Tirante enfrentará al español Martín Landaluce, de 20 años y ubicado en el puesto 67 del ranking mundial.

Landaluce también tuvo que trabajar para avanzar: derrotó al italiano Matteo Arnaldi por 6-4, 4-6 y 6-4 y consiguió su lugar en la siguiente instancia.

Así, Tirante buscará aprovechar el envión de la victoria ante Djokovic y avanzar a los octavos de final. El argentino ya consiguió el triunfo más importante de su carrera y ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir haciendo historia en Cincinnati.