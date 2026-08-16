Tini Stoessel dio detalles de su casamiento con Rodrigo De Paul

Después de confirmar su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel comenzó a compartir algunos detalles de una de las etapas más importantes de su vida. La cantante ya había mostrado en redes sociales parte del proceso de diseño de su vestido de novia durante su viaje a París y ahora volvió a hablar sobre los preparativos.

La artista utilizó su cuenta secundaria de Instagram, donde suele mantener un contacto más cercano con sus seguidores, para responder preguntas y contar algunas novedades de su presente. Como era de esperarse, la boda fue uno de los principales temas que le consultaron sus fans.

“Voy a ir mostrando el proceso, en qué está inspirado, todo. Me tiene muy feliz”, respondió Tini cuando le preguntaron si iba a compartir detalles del vestido.

De esta manera, la intérprete de Carne y hueso anticipó que sus seguidores podrán acompañarla durante buena parte de los preparativos, desde la inspiración detrás de su look hasta los distintos momentos previos a la celebración.

Tini Stoessel contó cómo atraviesa su presente

Además de hablar sobre su futuro casamiento, Tini Stoessel también respondió preguntas relacionadas con su vida personal y sus proyectos profesionales.

“Con gripe, pero ya me estoy recuperando. Entrenando, en el estudio, adaptando el show de Futttura, que está quedando increíble”, contó la cantante.

Así, la artista dejó en claro que, mientras avanza con los preparativos de su boda, también continúa enfocada en su carrera musical y en la adaptación de su espectáculo.

Durante la ronda de preguntas, Tini se mostró entusiasmada con sus próximos proyectos y con esta nueva etapa junto a Rodrigo De Paul, sin referirse a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con sus padres que circularon en los últimos días.