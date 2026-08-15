Romina Gaetani habló después de que su exnovio la acusara de haberlo golpeado

Romina Gaetani volvió a referirse a la denuncia por violencia de género que realizó contra su expareja, Luis Cavanagh, después de que el empresario asegurara públicamente que fue la actriz quien ejerció violencia en su contra. Ante las declaraciones de su ex, la artista respondió con ironía y aseguró que prefiere dejar el tema en manos de la Justicia.

“Ya nada me llama la atención”, expresó Gaetani entre risas durante una entrevista con América.

La actriz había denunciado a Cavanagh en diciembre del año pasado por violencia de género, luego de un episodio ocurrido en la vivienda que compartían. Consultada por las recientes declaraciones del empresario, aseguró que no las había escuchado.

“No sé qué pasó ayer porque estaba durmiendo”, respondió.

Qué dijo Romina Gaetani sobre la denuncia contra su expareja

Gaetani aseguró que continúa acompañada por su abogado, Ignacio Trimarco, y destacó el avance del proceso judicial.

“Yo estoy muy bien. En comunicación siempre con el Doctor Ignacio Trimarco, con quien estoy muy agradecida desde siempre. Agradecida de que veo que la Justicia avanzó, ratificando de alguna manera todo lo que describí, todos los hechos y la denuncia que hice”, sostuvo.

Cuando una periodista intentó contarle qué había dicho Cavanagh durante su aparición en LAM, la actriz prefirió no escuchar los detalles.

“No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer. Imaginate que hace muy poco que pasó la denuncia. De corazón digo que no me importa nada, para mí es pasado”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que el proceso todavía continúa y que debe seguir realizando trámites relacionados con la causa.

“Para mí es tiempo pasado en el sentido de que yo a la Justicia siempre me puse a disposición. Todo mi enero y todo febrero fue estar más en contacto con la Policía que con mi familia, de Fiscalía en Fiscalía”, relató.

Las medidas de protección para Romina Gaetani

La actriz también destacó el acompañamiento que recibió de las autoridades desde que realizó la denuncia y mencionó algunas de las medidas de protección que fueron implementadas.

“Agradezco que se hayan puesto al servicio, desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa, y también veo que están atentos en renovarme cada tres meses el botón antipánico y la perimetral”, explicó.

Sobre el avance de la investigación, Gaetani sostuvo que, según la información que recibió de sus abogados, la Justicia tomó en consideración su declaración.

“Lo que tengo entendido es que apoyan, me acompañan y creen en la declaración”, manifestó.

Finalmente, la actriz se refirió nuevamente a las declaraciones de Cavanagh y remarcó que considera que el empresario tiene derecho a expresarse públicamente.

“Él está en todo su derecho de salir a hablar y me parece muy bien. Nada me llama la atención. Si una hace una denuncia por violencia, después de eso, ¿qué te llama la atención?”, concluyó.