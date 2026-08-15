Nueva Zelanda retira su apoyo a Infantino y rompe con Oceanía

La Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) tomó distancia de Gianni Infantino y anunció oficialmente que retiró su respaldo a la candidatura del actual presidente de la FIFA para continuar al frente del organismo.

La decisión marca además un quiebre con la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), que recientemente había respaldado la gestión de Infantino y celebrado el retiro del proyecto para crear la FIFA Forward Enterprise.

A través de un contundente comunicado, la federación neozelandesa cuestionó distintas decisiones adoptadas dentro de la FIFA y sostuvo que estas medidas “han contribuido a quebrar la confianza y a aumentar la división en el fútbol internacional”.

En ese contexto, la NZF reclamó una revisión independiente de lo ocurrido con el objetivo de recuperar la credibilidad y fortalecer la conducción del máximo organismo del fútbol mundial.

El proyecto que generó el conflicto dentro de la FIFA

Uno de los principales puntos de controversia es la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba incorporar inversión privada y capital externo a través de la venta de determinados activos.

Aunque la propuesta finalmente fue retirada, la Federación Neozelandesa consideró necesario brindar explicaciones sobre cómo se desarrolló el proyecto y cuáles fueron las decisiones tomadas durante el proceso.

“Esta es una oportunidad para que todas las asociaciones miembro defiendan una gobernanza, una rendición de cuentas y una transparencia más sólidas”, expresó la NZF.

Además, la federación confirmó de manera explícita su postura: “Ha retirado formalmente su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino como presidente de la FIFA”.

Nueva Zelanda se diferencia de la OFC

La decisión generó una situación particular dentro del fútbol de Oceanía. Mientras la NZF tomó distancia de Infantino, la OFC publicó un comunicado en el que celebró el retiro de la propuesta de la FIFA Forward Enterprise y ratificó su respaldo al dirigente suizo.

La confederación destacó además el desarrollo que tuvo el fútbol de la región durante los últimos diez años bajo la conducción de Infantino.

De esta manera, Nueva Zelanda quedó enfrentada a la postura oficial de su propia confederación, en una señal que expone las diferencias existentes dentro de Oceanía de cara a las próximas elecciones de la FIFA.

Los países que tampoco respaldan a Infantino

Nueva Zelanda, que se clasificó al Mundial 2026 tras obtener el primer cupo directo de Oceanía en la historia de la competencia, se sumó a un grupo de federaciones que ya manifestaron su rechazo a una nueva continuidad de Infantino.

Entre ellas aparecen Inglaterra, Noruega, Gales, Finlandia, Serbia, Suecia y Jordania, que también expresaron que no respaldarán la candidatura del actual presidente de la FIFA.