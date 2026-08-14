La Antorcha Suramericana ya recorre Santa Fe: el fuego que encenderá los Juegos 2026

La cuenta regresiva para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó este jueves un momento cargado de simbolismo con la llegada de la Antorcha Suramericana a la provincia. El fuego inició en Rosario un recorrido que atravesará los 19 departamentos santafesinos antes del comienzo de la competencia, previsto para el 12 de septiembre.

La llama arribó desde Bolivia y será trasladada por distintas localidades con el objetivo de acercar el espíritu de los Juegos a toda la provincia. La propuesta busca que el evento no quede limitado a las tres ciudades que concentrarán las competencias, sino que pueda ser vivido por comunidades de todo el territorio santafesino.

La secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, destacó que el recorrido permitirá que clubes, escuelas, familias y vecinos se involucren con una competencia que reunirá a deportistas de distintos países de Sudamérica.

El paso de la antorcha también apunta a difundir los valores asociados al deporte y al movimiento olímpico, como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo y la superación personal.

Un recorrido por los 19 departamentos

Uno de los aspectos distintivos de esta iniciativa será precisamente su alcance territorial. La Antorcha Suramericana recorrerá los 19 departamentos de Santa Fe, llevando el mensaje de los Juegos a localidades que no serán sedes oficiales de las competencias.

Las principales actividades deportivas tendrán lugar en Santa Fe, Rosario y Rafaela, pero desde la organización buscan que la celebración se extienda a toda la provincia.

El exnadador y embajador de los Juegos, Federico Grabich, fue uno de los encargados de recibir la llama durante su llegada a territorio santafesino. Para el deportista, formar parte de este acontecimiento representa una experiencia especial después de años de representar al país en competencias internacionales.

Grabich también resaltó la posibilidad de que la llegada de atletas de diferentes naciones sirva como inspiración para las nuevas generaciones y contribuya a acercar a niños y jóvenes al deporte.

Una gran cita deportiva

Entre el 12 y el 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela serán escenario de una competencia que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países.

El programa contempla 43 deportes y 60 disciplinas, en una de las mayores citas deportivas internacionales que tendrá la provincia.

La llegada de la Antorcha Suramericana marca así el inicio de la etapa final de preparación para un evento que, además de la competencia, busca dejar un mensaje de integración regional y promover la práctica deportiva en todo el territorio.

Con el fuego recorriendo Santa Fe, la cuenta regresiva hacia los Juegos 2026 entra en su tramo decisivo.