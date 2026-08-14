Estados Unidos cambia el foco de la guerra con Irán y pone al petróleo en el centro

La administración de Donald Trump modificó sus prioridades frente al conflicto con Irán y ahora coloca la necesidad de reducir el precio del petróleo para los consumidores estadounidenses por delante de la preocupación por el programa nuclear de Teherán.

El vicepresidente JD Vance confirmó el cambio de enfoque y señaló que uno de los principales objetivos de Washington es recuperar la circulación de petróleo a través del estrecho de Ormuz, cuya actividad quedó severamente afectada desde el comienzo de las hostilidades.

Vance explicó que impedir que Irán consiga desarrollar un arma nuclear continúa siendo una meta central de la política estadounidense, pero remarcó que, en el escenario actual, la recuperación del flujo energético tiene prioridad.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto. Irán utiliza las restricciones al tránsito marítimo como herramienta de presión en las negociaciones, mientras Estados Unidos busca una salida que permita normalizar el transporte de crudo sin avanzar, por el momento, hacia una escalada militar de mayores dimensiones.

En paralelo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó la implementación de nuevas sanciones económicas contra el régimen iraní. La estrategia apunta a incrementar la presión sobre Teherán y reducir su margen de maniobra sin recurrir directamente a una ofensiva militar.

“Mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses” constituye actualmente el principal objetivo de Washington, según explicó Vance, quien también sostuvo que evitar que Irán obtenga un arma nuclear permanece como una segunda prioridad.

Las declaraciones se conocieron mientras el mercado energético mostraba cierta moderación. Durante las primeras operaciones del viernes, el Brent, referencia internacional, registró una caída del 2,1%, aunque posteriormente se ubicó prácticamente estable en torno a los 87,06 dólares por barril.

Por su parte, el WTI, utilizado como referencia para el mercado estadounidense, llegó a cotizar cerca de los 82 dólares por barril.

La evolución de los precios será uno de los factores determinantes para la Casa Blanca, que busca evitar que la crisis en Medio Oriente termine trasladándose con mayor fuerza al bolsillo de los consumidores estadounidenses.