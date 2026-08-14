Vaca Muerta: YPF proyecta que Argentina podrá exportar un millón de barriles de petróleo por día

Horacio Marín proyectó que la producción argentina de petróleo podría alcanzar 1,5 millones de barriles diarios.

YPF estima que el país podrá llegar a exportar un millón de barriles de crudo por día.

El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur será clave para ampliar la capacidad de transporte y exportación.

La producción de petróleo shale de YPF llegó a 213.000 barriles diarios en el segundo trimestre, con un crecimiento interanual del 47%.

La petrolera busca concentrar recursos en Vaca Muerta y en el desarrollo del gas natural licuado mediante la venta de activos no estratégicos.

El objetivo exportador requerirá inversiones y coordinación entre empresas, provincias, proveedores y toda la cadena energética.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, planteó una de las metas más ambiciosas para el futuro energético de la Argentina y aseguró que el desarrollo de Vaca Muerta permitirá al país alcanzar una capacidad de producción de petróleo de hasta 1,5 millones de barriles diarios y avanzar hacia exportaciones superiores al millón de barriles por día.

Durante su participación en el Foro de Negocios Vaca Muerta, el titular de la petrolera sostuvo que el potencial de la formación neuquina puede transformar de manera estructural la economía argentina. Según explicó, el crecimiento de la producción no convencional permitiría ubicar al país dentro de un grupo reducido de grandes exportadores internacionales de crudo.

Marín destacó que alcanzar ese volumen representaría un cambio significativo para la balanza comercial y para la generación de divisas. La Argentina pasaría de tener una producción petrolera destinada principalmente al abastecimiento interno a consolidarse como un proveedor relevante de energía en los mercados internacionales.

El ejecutivo vinculó esta posibilidad con el fuerte incremento de la productividad registrado en Vaca Muerta y con las condiciones regulatorias que, según su análisis, comenzaron a favorecer la llegada de capitales. En ese contexto, mencionó el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y un marco económico orientado a facilitar proyectos de largo plazo.

Uno de los factores centrales para concretar esa expansión será la infraestructura de transporte. En particular, Marín destacó el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, conocido como VMOS, que permitirá conectar la producción de la cuenca neuquina con la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro.

La obra es considerada estratégica para ampliar la capacidad de evacuación de petróleo y reducir las restricciones que históricamente limitaron el crecimiento de la producción. El objetivo es que la nueva infraestructura permita incrementar los volúmenes destinados a la exportación y facilite el acceso del crudo argentino a mercados internacionales.

Los resultados recientes de YPF aportan respaldo a las proyecciones. Durante el segundo trimestre, la compañía registró un EBITDA ajustado de 2.804 millones de dólares, su máximo histórico, mientras que la utilidad neta alcanzó los 1.205 millones de dólares.

El principal motor de esos resultados fue la producción no convencional. Entre abril y junio, YPF alcanzó un promedio de 213.000 barriles diarios de petróleo shale, con un crecimiento interanual del 47%. Para el cierre del año, la compañía apunta a llevar ese volumen hasta aproximadamente 250.000 barriles diarios.

En materia de inversiones, la petrolera destinó 1.340 millones de dólares durante el trimestre y el 77% de ese monto fue orientado a desarrollos en Vaca Muerta. Paralelamente, el VMOS llegó al 77% de ejecución al cierre de junio, con la expectativa de comenzar a operar a gran escala hacia comienzos de 2027.

Marín también señaló que la transformación energética no dependerá exclusivamente de YPF. Para alcanzar una exportación de un millón de barriles diarios será necesaria la coordinación entre las empresas productoras, las provincias, los proveedores y el conjunto de la cadena industrial vinculada con los hidrocarburos.

En ese proceso, el ejecutivo explicó además la estrategia de desinversión de la compañía en activos considerados no estratégicos. En particular, defendió la venta de la participación de YPF en Metrogas y sostuvo que los recursos obtenidos podrán ser destinados a Vaca Muerta y al desarrollo del gas natural licuado.

Según Marín, la oferta seleccionada en la operación representó una prima de entre 30% y 35% frente a las cotizaciones de mercado. La decisión forma parte de una estrategia orientada a concentrar el capital en las áreas consideradas centrales para el crecimiento futuro de la petrolera.

Por último, el titular de YPF reclamó mayor velocidad a las empresas proveedoras que buscan participar del desarrollo de Vaca Muerta. Afirmó que el ritmo de crecimiento de la cuenca exige asumir riesgos, acelerar decisiones y reducir los tiempos de ejecución.

La apuesta de fondo es que Vaca Muerta deje de ser solamente una fuente de recursos para convertirse en uno de los principales motores de generación de divisas de la Argentina. Si las inversiones, la infraestructura y la capacidad productiva avanzan según las previsiones de la compañía, el país podría dar un salto histórico en el mercado petrolero internacional.