Caputo busca sacar los dólares del colchón, pero el mercado duda del impacto de la medida

El Gobierno habilitó a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas.

Caputo busca que la mayor oferta de crédito incentive a las entidades a pagar mejores tasas por los depósitos en moneda extranjera.

La estrategia está vinculada con el proyecto de Inocencia Fiscal y con el objetivo de incorporar dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

Bancos y economistas advierten que actualmente existe un excedente de dólares depositados respecto de la demanda de crédito en esa moneda.

Las tasas de los plazos fijos en dólares continúan siendo bajas y, por ahora, no aparecen como un incentivo suficiente para atraer grandes volúmenes de ahorro.

El resultado de la medida dependerá de que aumente la demanda empresarial de crédito y de que mejoren las expectativas sobre la economía y la inversión.

El Gobierno avanzó con una nueva modificación sobre el sistema financiero con el objetivo de movilizar los dólares que permanecen fuera del circuito bancario y ampliar el crédito destinado al sector privado. La medida permite que los bancos puedan prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a empresas, una decisión que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó como una herramienta para aumentar el financiamiento, incentivar el ahorro bancarizado y generar mejores condiciones para la actividad productiva.

La apuesta oficial parte de una premisa concreta: una parte importante de los dólares que existen en la economía argentina permanece fuera del sistema financiero. Si las entidades cuentan con mayores posibilidades para colocar esos recursos, el Gobierno espera que aparezca una competencia mayor por captar depósitos y que, como consecuencia, los bancos comiencen a ofrecer mejores tasas de interés para que los ahorristas decidan depositar sus billetes.

Caputo vinculó directamente esta estrategia con el proyecto de Inocencia Fiscal y con el objetivo de avanzar hacia una economía en la que convivan el peso y el dólar. Según explicó, si los bancos necesitan más fondos en moneda estadounidense para otorgar créditos, tendrán incentivos para remunerar mejor los depósitos y lograr que los dólares que permanecen fuera del sistema ingresen al circuito formal.

El planteo oficial también contempla un posible efecto sobre el costo del financiamiento en pesos. La mayor disponibilidad de crédito en dólares podría ofrecer a las empresas una alternativa adicional frente a los préstamos denominados en moneda nacional y, de acuerdo con la expectativa del ministro, contribuir a reducir las tasas que actualmente pagan las compañías por financiarse.

Sin embargo, la reacción del mercado es bastante más cautelosa. Bancos y economistas consultados coinciden en que la medida puede resultar positiva desde el punto de vista regulatorio y ampliar las posibilidades de financiamiento, pero consideran que difícilmente produzca en el corto plazo el salto en las tasas de los depósitos en dólares que espera el Gobierno.

Uno de los principales obstáculos es que los bancos ya cuentan con una cantidad considerable de dólares disponibles para prestar. El problema no estaría tanto en la falta de depósitos como en la demanda efectiva de crédito en moneda extranjera. Mientras los ahorristas continúan aumentando sus colocaciones en dólares, todavía existe un desbalance entre los fondos disponibles y la cantidad de empresas dispuestas a endeudarse en esa moneda.

Las tasas actuales ayudan a explicar por qué el dólar todavía no resulta particularmente atractivo dentro del sistema bancario. Los plazos fijos tradicionales en moneda estadounidense ofrecen rendimientos cercanos al 1% anual para colocaciones de corto plazo y pueden superar el 4% anual en operaciones de mayor duración. Las cuentas remuneradas, por su parte, presentan rendimientos todavía más bajos.

Para los ahorristas, esos niveles no constituyen necesariamente un incentivo suficiente para abandonar la tenencia física de dólares. El rendimiento ofrecido, además, queda por debajo de la inflación internacional en moneda estadounidense, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo real si el dinero permanece depositado durante períodos prolongados.

El sector financiero reconoce que la flexibilización puede generar condiciones para que el crédito en dólares crezca, pero advierte que existe una diferencia importante entre los plazos de los depósitos y los que requiere el financiamiento empresarial. Buena parte de los ahorros se coloca a 30 o 90 días, mientras que las compañías necesitan préstamos de mayor duración para invertir y ampliar su capacidad productiva.

Otro factor relevante será la evolución de la economía y del escenario político. La demanda de crédito depende de que las empresas tengan expectativas favorables y estén dispuestas a asumir compromisos financieros de largo plazo. En ese sentido, la incertidumbre vinculada con el futuro económico y las elecciones de 2027 podría demorar decisiones de inversión.

Desde una perspectiva favorable a la medida, el argumento central es que la flexibilización permitirá aprovechar recursos que actualmente permanecen inmovilizados y canalizarlos hacia la producción. El límite del 15% busca reducir el riesgo que asumirían los bancos al prestar dólares a empresas cuyos ingresos pueden estar principalmente denominados en pesos.

La discusión, de todos modos, no pasa solamente por cuánto pueden prestar los bancos, sino por cuántas empresas estarán dispuestas a tomar esos créditos y bajo qué condiciones. También será determinante el comportamiento de los ahorristas y su disposición a depositar dólares a cambio de una tasa que, por ahora, sigue siendo relativamente baja.

La estrategia de Caputo apunta a transformar los dólares que permanecen fuera del sistema en una fuente de financiamiento para la economía. El desafío será demostrar que la modificación regulatoria puede generar una demanda suficiente de crédito como para que las entidades financieras comiencen a competir realmente por esos fondos. Por ahora, el mercado reconoce el potencial de la medida, pero no observa señales claras de que vaya a producir, al menos en el corto plazo, el cambio profundo que espera el Gobierno.