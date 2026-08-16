Ignacio Torres pidió que el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza tenga una agenda de desarrollo y no sea un “rejunte” electoral

Ignacio Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, pero reclamó un programa común.

El gobernador advirtió que una alianza basada únicamente en objetivos electorales carecería de sentido.

Torres propuso tomar como referencia el frente político que gobierna Chubut y reúne distintas fuerzas.

El desarrollo productivo, los recursos naturales, el valor agregado y el empleo aparecen como ejes centrales de su propuesta.

El Gobierno y el PRO crearon una mesa política conjunta que se reunirá cada 15 días.

Todavía no hay definiciones electorales concretas, pero el diálogo podría convertirse en la base de un acuerdo hacia 2027.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, respaldó el acercamiento político entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque marcó una condición para que el entendimiento pueda consolidarse más allá de las próximas elecciones: la construcción de una agenda común vinculada al desarrollo económico y productivo. En ese sentido, cuestionó que ambos espacios terminen conformando solamente un frente electoral destinado a sumar votos sin una propuesta política de largo plazo.

La definición del mandatario provincial se produjo en un escenario en el que el oficialismo nacional y el macrismo comenzaron a recomponer sus vínculos y avanzaron en la creación de una mesa de coordinación política. El objetivo declarado es establecer un canal de diálogo periódico que permita discutir iniciativas legislativas, recuperar confianza y eventualmente avanzar hacia un entendimiento electoral de cara a 2027.

Durante su participación en el AmCham Energy Forum 2026, Torres consideró que cualquier acuerdo debe responder primero a una pregunta central: para qué se produce la alianza. Según planteó, la mera suma de estructuras políticas puede resultar insuficiente si no existe un programa capaz de sostenerse en el tiempo.

El gobernador utilizó como ejemplo la experiencia que desarrolla en Chubut, donde conviven dirigentes provenientes de distintas tradiciones políticas. El frente provincial reúne sectores del peronismo, el radicalismo, el PRO y dirigentes libertarios, pero, según Torres, esa diversidad puede mantenerse porque existe una agenda compartida vinculada con el desarrollo de la provincia.

Para el mandatario, ese modelo podría servir como referencia para una eventual articulación nacional entre el PRO y La Libertad Avanza. A su entender, el equilibrio fiscal constituye un punto de coincidencia importante entre ambas fuerzas, pero ya no alcanza como único eje de construcción política. El desafío, sostuvo, pasa por avanzar hacia una estrategia que permita transformar los recursos naturales en producción, generar mayor valor agregado y crear empleo.

En ese marco, Torres planteó que los acuerdos políticos deberían trascender los ciclos electorales y generar consensos que permitan sostener determinadas políticas públicas independientemente de quién ocupe el poder. Su preocupación apunta a evitar que cada cambio de gobierno implique comenzar nuevamente una discusión sobre cuestiones consideradas estructurales para el país.

La mirada del gobernador también alcanzó al Congreso. Torres reclamó la construcción de una agenda parlamentaria estable, capaz de brindar previsibilidad y evitar que temas centrales de la economía y el desarrollo vuelvan a quedar sujetos a disputas recurrentes cada cuatro años. Desde su perspectiva, un eventual acuerdo entre el oficialismo y el PRO debería tener una dimensión institucional que exceda la competencia electoral.

El planteo apareció después del primer acercamiento formal entre representantes de La Libertad Avanza y el PRO en la Casa Rosada. Allí participaron dirigentes de ambos espacios y se acordó conformar una mesa política conjunta, con reuniones previstas cada 15 días. El mecanismo busca establecer un ámbito de coordinación permanente y avanzar sobre una agenda legislativa común.

Por el PRO participaron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, mientras que por el oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Martín y Lule Menem. El encuentro fue presentado como un primer paso para recomponer la relación entre dos sectores que mantuvieron diferencias durante buena parte de la gestión de Javier Milei, pero que comparten el objetivo de impedir un regreso del peronismo al poder.

La reunión también estuvo condicionada por las necesidades parlamentarias del Gobierno, que busca fortalecer su capacidad de negociación frente a distintos proyectos y contar con mayor respaldo legislativo. Desde el macrismo se destacó la importancia de reconstruir confianza, mientras que desde La Libertad Avanza se calificó el encuentro como una instancia institucional positiva.

Sin embargo, todavía no existen definiciones concretas sobre posibles alianzas en los distintos distritos ni sobre el diseño de una estrategia electoral nacional. El diálogo recién comienza y ambos espacios deberán resolver diferencias internas antes de transformar la coordinación política en un acuerdo formal.

En ese escenario, la advertencia de Torres introduce una discusión de fondo sobre el contenido que debería tener una eventual alianza. Para el gobernador, la oportunidad no pasa solamente por sumar estructuras para una elección, sino por construir consensos capaces de sostener una política de desarrollo y evitar que la Argentina vuelva a modificar completamente su rumbo con cada renovación presidencial.