Rafael Gutiérrez, entre la pulseada con Pullaro y una posible nueva etapa política

Rafael Gutiérrez atraviesa uno de los momentos más decisivos de su extensa trayectoria en la Justicia santafesina. Después de más de cinco décadas dentro del Poder Judicial y de haber ocupado durante años un lugar central en la Corte Suprema provincial, su continuidad en el máximo tribunal quedó en el centro de una disputa política con el gobierno de Maximiliano Pullaro.

La administración provincial viene impulsando desde hace meses un proceso de renovación de la Corte, que incluye la salida de algunos de sus integrantes y el ingreso de nuevos nombres. En ese escenario, Gutiérrez mantiene una posición de resistencia y conserva la capacidad de definir sus propios tiempos.

El magistrado ha expresado públicamente sus diferencias con el Ejecutivo y, hasta el momento, no dio señales definitivas sobre cuándo dejará su cargo. Su permanencia se convirtió así en uno de los principales capítulos de la discusión sobre el futuro de la Justicia santafesina.

Una carrera marcada por la permanencia

Gutiérrez ingresó al Poder Judicial en 1975. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos, entre ellos secretario, juez y camarista, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Su llegada al máximo tribunal se produjo en el año 2000, durante la segunda gestión de Carlos Reutemann. En aquel proceso también fueron incorporados Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi.

Poco tiempo después, Gutiérrez pasó a ocupar la presidencia de la Corte, posición desde la cual comenzó a consolidar una influencia que se prolongaría durante diferentes administraciones provinciales.

A lo largo de los años, distintos gobiernos de signo peronista, radical y socialista pasaron por la Casa Gris mientras Gutiérrez continuaba dentro de la estructura del máximo tribunal.

Su trayectoria también estuvo vinculada con la Asociación de Magistrados, espacio desde el cual construyó relaciones con distintos sectores del ámbito judicial y político. Esa capacidad de establecer vínculos se convirtió en una de las características más reconocidas de su extensa carrera.

La disputa con Pullaro

El escenario actual es diferente. El gobierno de Pullaro impulsa una renovación de la Corte y busca acelerar un recambio de sus integrantes.

En ese proceso, la continuidad de Gutiérrez aparece como uno de los principales puntos de tensión. El magistrado, sin embargo, ha mostrado disposición a administrar sus propios tiempos y no parece dispuesto a abandonar el tribunal simplemente por presión política.

La disputa excede la situación personal del presidente de la Corte y se vincula con una transformación más amplia del máximo órgano judicial de la provincia.

¿Un salto hacia la política?

En medio de esta discusión, Gutiérrez abrió una puerta que hasta ahora parecía difícil de imaginar: una posible candidatura a diputado provincial en 2027.

El magistrado reconoció recientemente que recibió una propuesta para competir por una banca en la Legislatura santafesina y evitó cerrar definitivamente esa posibilidad.

De concretarse, significaría un cambio significativo en su trayectoria: después de más de 50 años ligado al Poder Judicial, podría pasar directamente al terreno de la política partidaria.

No sería, de todos modos, su primer acercamiento a ese mundo. En 2018 había reconocido que recibió ofrecimientos para competir por la Gobernación, aunque finalmente aquella posibilidad no avanzó.

Ahora, mientras Pullaro busca imprimirle una nueva etapa a la Corte Suprema, Gutiérrez enfrenta una decisión que podría marcar el cierre de una extensa carrera judicial o convertirse en el comienzo de una nueva etapa en la política santafesina.