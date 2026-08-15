Paulón cuestionó la ausencia de Milei de la agenda oficial y pidió explicaciones sobre su actividad

La agenda oficial de la semana no registró actividades públicas presenciales de Javier Milei.

Esteban Paulón cuestionó la falta de información sobre las tareas del Presidente durante su permanencia en la Quinta de Olivos.

Karina Milei asumió un papel central en la actividad política y mantuvo reuniones con legisladores bonaerenses.

La ausencia presidencial coincidió con las tensiones generadas por el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Diego Santilli y Luis Caputo encabezaron actividades territoriales previstas por el Gobierno en Catamarca.

El último evento oficial registrado de Milei fuera de la residencia presidencial fue su viaje a Colombia.

La ausencia de actividades oficiales de Javier Milei durante la semana volvió a generar cuestionamientos desde la oposición y abrió nuevos interrogantes sobre el funcionamiento del Gobierno. La agenda difundida por Presidencia para los días comprendidos entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto no incluyó compromisos públicos del jefe de Estado, una situación que fue señalada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien reclamó precisiones acerca de las tareas que el mandatario desarrolla durante su permanencia en la Quinta de Olivos.

El legislador puso el foco en la falta de información oficial sobre la actividad presidencial y planteó interrogantes sobre el rol que Milei está desempeñando mientras buena parte de la conducción política aparece concentrada en otros integrantes de la administración nacional. La situación adquirió mayor relevancia luego de las dificultades que atravesó el oficialismo en el Congreso con el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que dejó expuestas diferencias y tensiones dentro del espacio gobernante.

“Tenemos que saber dónde está el presidente, por qué está encerrado y por qué no tiene agenda”, sostuvo Paulón al cuestionar la ausencia del mandatario de la programación pública. En la misma línea, también hizo referencia a la actividad de Milei en redes sociales y consideró escasa la cantidad de publicaciones realizadas durante estos días. Junto con Viviana Canosa, señaló que el Presidente había realizado siete publicaciones en la red X, una cifra que interpretaron como insuficiente para la exposición habitual del jefe de Estado.

El planteo opositor se produjo en un contexto en el que la actividad política del Gobierno estuvo encabezada principalmente por Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia mantuvo durante la semana reuniones con legisladores bonaerenses, tanto senadores como diputados, en encuentros destinados a analizar el escenario parlamentario y fortalecer los vínculos con dirigentes clave para la estrategia oficialista.

La agenda gubernamental también contempló otras actividades institucionales. El martes estaba prevista una conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, seguida de una reunión de la Mesa Política. Posteriormente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, tenían previsto trasladarse a Catamarca para participar de la inauguración de obras vinculadas con la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

La distribución de esas actividades volvió a instalar el debate sobre el nivel de protagonismo presidencial y sobre la delegación de funciones dentro de la administración. Mientras Milei no aparecía en la agenda oficial, otros funcionarios asumieron compromisos políticos, institucionales y territoriales en representación del Gobierno.

Desde el entorno oficial no se difundieron detalles que permitieran conocer con precisión cuáles fueron las actividades privadas del Presidente durante los días en cuestión. La falta de compromisos públicos no implica necesariamente una ausencia total de trabajo, pero sí representa un cambio respecto de la intensa exposición que Milei suele mantener mediante actos, reuniones, anuncios y publicaciones en redes sociales.

El último evento oficial registrado fuera de la residencia presidencial correspondió, según la información suministrada, al viaje de Milei a Colombia para participar de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. Desde entonces, la agenda pública del jefe de Estado quedó prácticamente sin actividades presenciales anunciadas.

La situación alimentó las críticas políticas y volvió a colocar bajo la lupa el funcionamiento interno del Gobierno. Con el Congreso como uno de los principales escenarios de disputa y con la necesidad de sostener acuerdos parlamentarios, la ausencia de Milei de la agenda pública dejó preguntas abiertas sobre la estrategia oficial para las próximas semanas.